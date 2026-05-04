Heisse Temperaturen, kalte Dusche für WB

Anders als zuletzt gegen St. Gallen (hier Flavio Peter) gelangte WB überraschend zu keiner zwingenden Torchance. (Archiv) – Foto: Kaspar Köchli

Auf der altehrwürdigen Schützenwiese traf die U21 des FC Winterthur bei hochsommerlichen Temperaturen auf den formstarken FC Wettswil-Bonstetten.

Die Ausgangslage sprach eigentlich für die Gäste, die zuletzt mehrere überzeugende Siege einfahren konnten – doch was sich auf dem Platz entwickelte, zeichnete ein ganz anderes Bild.

Von Beginn an übernahm Winterthur das Spieldiktat und setzte die Ämtler früh unter Druck. Bereits in der 10. Minute wurde diese Überlegenheit erstmals sichtbar: Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste nutzten die Hausherren die Gelegenheit eiskalt und gingen mit 1:0 in Führung.

Wettswil-Bonstetten wirkte in dieser Phase ungewohnt unsortiert – und wurde nur wenige Minuten später erneut bestraft. Wieder war es eine ähnliche Situation, wieder ein Ballverlust im Spielaufbau, und wieder schlug Winterthur zu – 2:0.

FCWB findet keine Lösung

Die Gäste fanden überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Die sonst so kompakte Mannschaft ließ heute sowohl defensiv als auch offensiv vieles vermissen.

Nach rund einer halben Stunde folgte der nächste Nackenschlag. Winterthur erhöhte nach einem weiteren schnellen Angriff auf 3:0. WB versuchte zwar, über vereinzelte Konter Nadelstiche zu setzen, doch wirklich gefährlich wurde es nie. Die Defensive von Winti stand sicher und ließ kaum etwas zu.

Kurz vor dem Pausenpfiff kam es dann noch dicker für die Gäste. In der 44. Minute nutzte Winterthur eine weitere Gelegenheit und stellte auf 4:0 – eine Vorentscheidung bereits vor der Halbzeitpause. Nach Giger, Morina und Okafor traf auch noch Gaetano.

Erfolglose Bemühungen

Mit dem klaren Rückstand im Rücken war für Wettswil-Bonstetten in der zweiten Hälfte vor allem Schadensbegrenzung angesagt. Das erklärte Ziel war Wiedergutmachung, doch die Realität auf dem Platz liess kaum Raum für eine echte Aufholjagd.

Winterthur blieb die spielbestimmende Mannschaft, kontrollierte Ball und Gegner und ließ nichts mehr anbrennen. In der 67. Minute setzte Winti dann noch einen sehenswerten Schlusspunkt. Ein Weitschuss Okafors aus der Distanz schlug unhaltbar im Tor ein – ein echtes Traumtor zum 5:0.

Für WB war spätestens damit klar, dass an diesem Tag nichts mehr zu holen war. In der Schlussphase bemühten sich die Gäste zwar um Ergebniskosmetik, doch selbst der Ehrentreffer blieb ihnen verwehrt.

So endete die Partie deutlich mit 5:0 für ein stark aufspielendes Winterthur. Für den FC Wettswil-Bonstetten gilt es nun, dieses Spiel schnell abzuhaken. Bereits am kommenden Wochenende bietet sich die nächste Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.