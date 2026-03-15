Heiße Schlussphase in Ottensen 1. Kreisklasse: Mielke-Elf trennt sich 3:3 von Jork - Platzverweis für Paul Wellinski in der Nachspielzeit von Michael Brunsch · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser

Es wurde wieder nichts mit einem Heimsieg für die Mannschaft von Trainer Björn Mielke. – Foto: Michael Brunsch

Auch der SV Ottensen wartet nach dem siebten Heimspiel noch auf den ersten Sieg. Gegen den TuS Jork führte der Aufsteiger im Kellerduell gegen den TuS Jork bis weit in die Nachspielzeit, musste dann allerdings noch den Ausgleich hinnehmen.

Einen sehr guten Start erwischten die Hausherren. Tim Happernagl hatte sein Team mit 2:0 in Führung geschossen. Tobias Wering ließ dann das 3:0 liegen, als er freistehend über das Jorker Tor schoss. "Und dann hätte es noch einen Handelfmeter für uns geben müssen, doch der Pfiff blieb leider aus. Dafür durfte Jork kurz nach der Halbzeit ein klares Abseitstor schießen", meint ein aufgebrachter Ottensen-Coach Björn Mielke. Simon Utermark hatte zum 2:1 getroffen. Die Gastgeber machten weiter Druck, doch das Tor erzielten erneut die Gäste. Ein "Sonntagsschuss" von Nico Reincke landete zum 2:2 im Netz. Elfmeter und Platzverweis