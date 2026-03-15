Heiße Schlussphase in Ottensen

Auch der SV Ottensen wartet nach dem siebten Heimspiel noch auf den ersten Sieg. Gegen den TuS Jork führte der Aufsteiger im Kellerduell gegen den TuS Jork bis weit in die Nachspielzeit, musste dann allerdings noch den Ausgleich hinnehmen.
Einen sehr guten Start erwischten die Hausherren. Tim Happernagl hatte sein Team mit 2:0 in Führung geschossen. Tobias Wering ließ dann das 3:0 liegen, als er freistehend über das Jorker Tor schoss. "Und dann hätte es noch einen Handelfmeter für uns geben müssen, doch der Pfiff blieb leider aus. Dafür durfte Jork kurz nach der Halbzeit ein klares Abseitstor schießen", meint ein aufgebrachter Ottensen-Coach Björn Mielke. Simon Utermark hatte zum 2:1 getroffen. Die Gastgeber machten weiter Druck, doch das Tor erzielten erneut die Gäste. Ein "Sonntagsschuss" von Nico Reincke landete zum 2:2 im Netz.
Elfmeter und Platzverweis
Was folgte, war eine spannende und hitzige Schlussphase. Ein laut Mielke 50:50-Elfmeter brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße, da Finley Kliche zum 3:2 verwandelte. Die Gäste aus dem Alten Land warfen jetzt alles nach vorne. Als sich die Partie dem Ende zu neigen schien, pfiff Schiedsrichter Till Kluth einen Handelfmeter für die Frank-Elf. "Unseren gab er im ersten Durchgang nicht, diesen ja. Und der war sehr fragwürdig", so Björn Mielke. Zu allem Überfluss ließ sich Paul Wellinski gegenüber dem Linienrichter zu einer vermeintlichen Beleidigung hinreißen. "Das Gespann hatte keine Linie, war nicht gut heute", legt Björn Mielke nach. Zufrieden war der Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft, die bis zum Ende "gefightet" hat. "Beide Mannschaften kamen gut miteinander klar. Das möchte ich noch klarstellen", so Mielke. Jorks Torjäger Patrick Hanke hatte schließlich mit dem verwandelten Elfmeter einen wichtigen Punkt für sein Team gerettet.
Schiedsrichter: Till Kluth - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Tim Happernagl (14.), 2:0 Tim Happernagl (16.), 2:1 Simon Utermark (49.), 2:2 Nico Reincke (68.), 3:2 Finley Kliche (83. Foulelfmeter), 3:3 Patrick Hanke (90.+4 Handelfmeter)
Rot: Paul Wellinski (90./SV Ottensen/Meckern)