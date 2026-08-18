„Heiße Schlachten“ in der Vergangenheit: Lenggrieser SC empfängt Real Kreuth

Der Lenggrieser SC empfängt am Dienstag Real Kreuth zum zweiten Heimspiel der Saison. Trainer Georg Simon fordert bessere Chancenverwertung – ein Manko, das seiner Mannschaft schon länger Sorgen bereitet.
Nicht unbedingt wunschgemäß verlief für den Lenggrieser SC der Saisonauftakt mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Bezirksligaabsteiger SV Ohlstadt. Die Brauneckdörfler hatten gleich mehrere gute Möglichkeiten, im ersten Spiel drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Doch Trainer Georg Simon sieht in dem Remis noch keinen Beinbruch: „Wenn wir die Partie gegen Kreuth gewinnen, sind vier Punkte ein guter Start ins neue Spieljahr.“ Ein Selbstläufer wird das Aufeinandertreffen am Dienstag (18.30 Uhr) mit den Kickern aus dem Tegernseer Tal allerdings nicht.
Das Team von Trainer Michael Zieringer ist zwar mit einer 0:4-Niederlage beim ASV Habach denkbar ungünstig gestartet, doch darin sieht Simon keinen Grund, die Gäste zu unterschätzen. Die Kreuther sieht für den LSC-Coach kein typischer Aufsteiger. Real Kreuth ist erst vor zwei Jahren aus der Bezirksliga abgestiegen und hat sich mit Lenggries in der Vergangenheit zahlreiche „heiße Schlachten“ geliefert. Gegenüber dem Remis im ersten Spiel erwartet Simon zwei hauptsächliche Verbesserungen: „Wir müssen die Leichtsinnsfehler in der Rückwärtsbewegung abstellen. Und vorne sollen die Chancen dringend besser verwertet werden. Punkt zwei ist freilich ein Manko, das uns schon länger Sorgen bereitet.“
Beim Rückblick auf das Aufeinandertreffen mit Ohlstadt ist der Trainer überzeugt: „Wenn wir das 2:0 machen, ist die Partie entschieden. Stattdessen laden wir die Gäste mit Fehlern zu Chancen ein.“ Trotzdem sah der Coach eine Stunde lang eine gut aufspielende Mannschaft. Fehlen wird gegen Real Markus Merklinger, der sich beim Auftakt verletzte. Dafür kommt Martin Wasensteiner aus dem Urlaub zurück. „Er wird vermutlich sofort zur Anfangsformation gehören“, gibt Simon Einblick in seine Planung der Aufstellung. Vor Kreuth zeigt der LSC-Coach Respekt: „Die haben nach der klaren Niederlage nichts zu verlieren und können locker in die Partie gehen.“