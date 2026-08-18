„Heiße Schlachten“ in der Vergangenheit: Lenggrieser SC empfängt Real Kreuth

Aus dem Urlaub zurück: Martin Wasensteiner (Mi.) Kandidat für die LSC- Anfangsformation. – Foto: Hans Demmel

Nicht unbedingt wunschgemäß verlief für den Lenggrieser SC der Saisonauftakt mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Bezirksligaabsteiger SV Ohlstadt. Die Brauneckdörfler hatten gleich mehrere gute Möglichkeiten, im ersten Spiel drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Doch Trainer Georg Simon sieht in dem Remis noch keinen Beinbruch: „Wenn wir die Partie gegen Kreuth gewinnen, sind vier Punkte ein guter Start ins neue Spieljahr.“ Ein Selbstläufer wird das Aufeinandertreffen am Dienstag (18.30 Uhr) mit den Kickern aus dem Tegernseer Tal allerdings nicht.

Heute, 18:30 Uhr Lenggrieser SC Lenggries FC Real Kreuth Real Kreuth 18:30 PUSH

Das Team von Trainer Michael Zieringer ist zwar mit einer 0:4-Niederlage beim ASV Habach denkbar ungünstig gestartet, doch darin sieht Simon keinen Grund, die Gäste zu unterschätzen. Die Kreuther sieht für den LSC-Coach kein typischer Aufsteiger. Real Kreuth ist erst vor zwei Jahren aus der Bezirksliga abgestiegen und hat sich mit Lenggries in der Vergangenheit zahlreiche „heiße Schlachten“ geliefert. Gegenüber dem Remis im ersten Spiel erwartet Simon zwei hauptsächliche Verbesserungen: „Wir müssen die Leichtsinnsfehler in der Rückwärtsbewegung abstellen. Und vorne sollen die Chancen dringend besser verwertet werden. Punkt zwei ist freilich ein Manko, das uns schon länger Sorgen bereitet.“