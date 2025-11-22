Heiße Phase vor der Winterpause: Topduelle, Derbys und Kellerkrimis

Der 11. Spieltag der U17-Mittelrheinliga steht an – und er bringt alles mit, was die Liga auszeichnet: Topduelle, brisante Derbys, wichtige Partien im Tabellenkeller und mehrere Mannschaften, die sich vor der Winterpause noch einmal bestmöglich positionieren wollen.

Der Tabellenzweite FC Hennef 05 empfängt den Elften aus Vichttal. Für die Hausherren geht es darum, an Spitzenreiter Alemannia Aachen dranzubleiben, während Vichttal als Außenseiter anreist. VfL-Coach Fatos Popova sieht seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos: „Gegen Hennef, einen klaren Aufstiegskandidaten, gehen wir erneut als Außenseiter ins Spiel. Während Hennef gewinnen muss, können wir mutig und befreit auftreten – das haben wir bereits gegen den Bonner SC gezeigt.“ Mit der richtigen Mentalität sei auch diesmal etwas möglich: „Mit der richtigen Einstellung und etwas Glück können wir durchaus etwas Zählbares mitnehmen.“

Kölsches Südduell in Zollstock: Fortuna Köln empfängt Rheinsüd. Rheinsüd-Trainer Glenn Adriano macht klar, wie hoch die Hürde ist: „Ich erwarte eine bärenstarke Fortuna bei sich zu Hause. Nicht umsonst mit Bonn die stärkste Offensive. Alle Heimspiele bis dato gewonnen.“ Dennoch betont er, dass sein Team den positiven Trend fortsetzen möchte: „Wir müssen alles in die Waagschale werfen und noch mehr, um dort etwas mitzunehmen. Wir werden versuchen, denen das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

Im Duell zwischen dem Vorletzten Bergisch Gladbach und dem Tabellensiebten aus Düren sieht die Lage unterschiedlich aus – doch Düren reist personell angeschlagen an. Trainer Nihad Dzaferovic spricht offen über die aktuelle Situation: „Wetterbedingt viele Krankheitsfälle, erneut Verletzungen – der Kader wird immer dünner, die ersten Elf stellen sich fast von allein." Dennoch bleibt der Fokus klar: „Wir haben sehr gut trainiert, extrem auf dieses wichtige Spiel hingearbeitet. Es ist fast ein Sechs-Punkte-Spiel, mit dem wir uns oben festigen können." Trotz aller Widerstände bleibt der Glaube an das Team groß: „Wir wollen an das starke Spiel gegen Wiehl anknüpfen und trotz der Ausfälle unsere Qualität auf den Platz bringen."

Ein Punkt Unterschied, Tabellenkeller und direkte Konkurrenz – in Eilendorf steigt ein echtes Duell auf Augenhöhe zwischen dem SV und Deutz 05. Deutz-Trainer Omid Akhavan betont die Stabilität seines Teams: „Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir eine Mannschaft sind, die weder nach Siegen arrogant wird noch nach Niederlagen den Kopf hängen lässt.“ Genau diese Haltung nimmt er mit nach Eilendorf: „Wir arbeiten weiter, denken von Spiel zu Spiel und fahren voll fokussiert zu einem harten Auswärtsspiel – mit dem klaren Ziel, das bestmögliche Ergebnis für uns mitzunehmen.“

Das Topspiel des Wochenendes: Tabellenführer Aachen empfängt den drittplatzierten Bonner SC. Alemannia-Coach Dennis Jerusalem bleibt trotz Spitzenposition sachlich: „Ein tolles MRL-Spiel bei kalt-nassem Herbstwetter – eigentlich nicht entsprechend der Partie.“ Die Rahmenbedingungen sind dieses Mal etwas kompliziert: „Wir sind organisatorisch eingeschränkt, weil zuvor das Profispiel stattfindet. Leider nicht anders möglich, da sonntags nicht oder erst spät gespielt werden darf.“ Dennoch ist die Marschroute klar: „Wir wollen das Maximale rausholen – wir werden sehen, wie uns das gelingt.“

Im zweiten Kölner Duell trifft der Tabellenfünfte SC West auf Schlusslicht Hohenlind. West-Trainer Phil Mersch fordert nach der jüngsten Niederlage eine Reaktion: „Für uns gilt es, unseren positiven Trend weiter fortzusetzen und uns nach der bitteren Niederlage am vergangenen Wochenende wieder zu belohnen.“ Trotz des tabellarischen Abstands warnt er vor Überheblichkeit: „Wir brauchen eine konzentrierte und fokussierte Leistung, um das zu schaffen.“

Auch Hohenlind-Trainer Daniel Huth geht optimistisch in das Derby: „Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Der Druck liegt beim SC West – wir glauben daran, den Favoriten ärgern zu können.“ Besonders positiv: „Einige zuletzt verletzte Leistungsträger sind wieder fit, wir werden eine starke Mannschaft aufstellen.“