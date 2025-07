– Foto: Horst Vogler

Heiße Phase für Hildesheim – Testspielstart, Vereinstag und Topduell Saisonvorbereitung von nimmt Fahrt auf – Test gegen Baunatal, Vereinstag am Samstag Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh.

Die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2025/26 ist beim VfV 06 Hildesheim in vollem Gange. Seit knapp zwei Wochen arbeiten Cheftrainer Ridhar Kitar und sein neuer Co-Trainer Dominik Franke mit dem Team an der physischen und taktischen Basis für die kommende Spielzeit. Bereits am Samstag (5. Juli) steht der erste Test auf dem Programm: Um 18.30 Uhr tritt die Domstadtelf beim Hessenligisten KSV Baunatal an.

Zuvor lädt der Verein zum traditionellen Vereinstag ein, der ab 11 Uhr auf dem Gelände an der Lucienvörder Allee stattfindet. Bei sommerlicher Atmosphäre sollen Mannschaften, Fans und Helfer aller Herren-, Damen- und Jugendteams zusammenkommen. Neben Speisen, Getränken und Fußballdart werden auch die Neuzugänge offiziell vorgestellt. Auch die jüngsten Spieler der neuen Spielgemeinschaft mit Türk Gücü sind dabei. Im Anschluss an den Vereinstag reist das Oberliga-Team nach Nordhessen. Der Auftaktgegner, der KSV Baunatal, belegte in der vergangenen Hessenliga-Saison Platz sieben. Weitere Tests folgen am 9. Juli (19 Uhr) beim SV Bavenstedt und am 12. Juli (14 Uhr) beim Bovender SV. Einen Tag später (13. Juli) nimmt der VfV 06 am Kehrwieder Cup in Ochtersum teil und trifft dort auf eine Bezirksauswahl.