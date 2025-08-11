Heiße Phase auf dem Transfermarkt: Schlägt 1860 München nochmal zu?

Die heiße Phase der Transferphase beginnt: Geschäftsführer Werner schließt weitere Wechsel nicht aus – sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite.

München – Von Selbstzufriedenheit keine Spur beim TSV 1860 München . Das machte Geschäftsführer Christian Werner klar, betonte zwei Tage nach dem erfolgreichen Heim-Debüt gegen den VfL Osnabrück (3:1): „Wir müssen und werden uns auch weiterentwickeln.“ Der 44-Jährige weiß, dass seine Mannschaft noch Zeit braucht, bis alle Mechanismen greifen. Er betont, dass das Team noch „deutlich mehr“ könne.

Bis auf Morris Schröter kommen die Löwen bislang ohne größere Verletzungen aus. Heißt auch, dass der Kader enorm breit aufgestellt ist. Viele Spieler müssen sich hinter der ersten Elf, die in Essen (1:1) und gegen den VfL Osnabrück identisch war und überzeugen konnte, anstellen.

„Es wird sicherlich passieren, dass der ein oder andere nochmal mit einem Wechselwunsch auf mich zukommen wird.“

Christian Werner

Auch deshalb glaubt Werner durchaus daran, dass bei 1860 München noch Bewegung in die Personalplanung kommen könnte: „Es werden einige Spieler merken, dass die Einsatzzeiten eher geringer werden in diesem Jahr. Es wird sicherlich passieren, dass der ein oder andere nochmal mit einem Wechselwunsch auf mich zukommen wird.“

Christian Werner will Abiama-Rückkehr zu 1860 München nicht kommentieren

Gut möglich also, dass aus der prominent besetzten zweiten Reihe bei den Sechzgern noch ein Spieler die Flucht ergreift. Und ersetzt wird? „Dann werden wir überlegen, ob wir nachlegen wollen“, betont Werner. Einzelne Namen wollte der Sport-Boss nicht kommentieren, auch eine mögliche Rückkehr von Dickson Abiama blieb unkommentiert. Gibt`s das nächste emotionale 1860-Comeback?