Heiße Duelle & »Königsaufgabe«: »Positive Stimmung mitnehmen!«

Es geht in den 27. Spieltag in der Bayernliga Süd - und es stehen sowohl im Rennen um die Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf ganz heiße Spiele auf dem Programm! Neben der "Königsaufgabe", die den TSV Nördlingen auswärts beim TSV 1860 München II erwartet, will auch der FC Memmingen im Rennen um die Tabellenführung die positive Stimmung vom jüngsten Derbysieg über den TSV Kottern mit nach Landsberg nehmen. Große Bedeutung hat auch die Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn SV Heimstetten und 1. FC Sonthofen, die beide auf ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf hoffen. Eröffnet wird dieser Spieltag allerdings bereits am Freitagabend zwischen dem SV Erlbach und dem FC Deisenhofen. Los geht's in der Holzbau Grübl Arena um 19 Uhr...