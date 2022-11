Heiße Duelle im nasskalten November-Wetter 22. Spieltag - Samstag: Pipinsried will Krise gegen Kickers beenden +++ Spiel 1 nach Demichelis: Bayern-Amateure zum Derby gegen Türkgücü +++ Haching erwartet Augsburg

Sattes Programm am Samstag in der Regionalliga Bayern: Gleich zehn Partien stehen auf dem Programm! Bei uns gibt`s wie immer alle Infos dazu.

Jochen Seitz (Cheftrainer SV Viktoria Aschaffenburg)"Wir haben die beiden letzten Spiele gewinnen können und wollen den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Wir haben stabil in der Defensive gestanden und nach vorne gute Aktionen gehabt. Genau diese Intensität und Disziplin wollen wir wieder in das Spiel gegen Heimstetten reintransportieren. Die Gäste werden im Moment unter Wert geschlagen. Eine spielerisch starke Mannschaft, und für mich kein typischer Tabellenletzter."Personalien Viktoria Aschaffenburg: Die beiden langzeitverletzten Elias Niesigk und Philipp Beinenz fallen weiter aus, auch Marco Fritscher wird nicht mit dabei sein können.

Roman Langer (Co-Trainer SV Heimstetten)

"Nach dem ersten Rückrundenspiel für uns gegen Vilzing letzte Woche wollen wir an die gezeigte Leistung anknüpfen. Defensiv waren wir diszipliniert gestanden und nach vorne hatten wir immer wieder gute Ansätze, die leider nicht zu einem Tor geführt haben. Wir wollen nun versuchen, in einem schwierigen Auswärtsspiel in Aschaffenburg was mitzunehmen und die Viktoria zu ärgern."

Personalien SV Heimstetten: Erfreulich: Fabio Sabbagh ist wieder an Bord und durfte nach drei Monaten Verletzungspause eine Stunde lang von Beginn an ran. Die Langzeitverletzen sind weiterhin nicht einsatzfähig.