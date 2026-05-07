Heiße Duelle im Abstiegskampf, Spitzenspiel zwischen Aufsteigern

Wer holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt? Wie steckt der Spitzenreiter die überraschend deutliche Niederlage im Gipfeltreffen weg? Und Wer entscheidet das Spitzenspiel der beiden starken Aufsteiger für sich? Diese Fragen stellen sich am 25. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.
Abstiegskampf am Freitagabend: Die SG Blau-Weiß Brachstedt empfängt den TSV Blau-Weiß Brehna. Während die Brachstedter mit fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen die Abstiegszone zunächst hinter sich lassen konnten, stecken die Brehnaer als Vorletzter weiterhin mittendrin. Mut könnte das Hinspiel machen: Dieses konnte der TSV mit 3:1 für sich entscheiden.
Mit vier Siegen in Folge ist der FSV Bennstedt aktuell das formstärkste Team in der LOTTO-Landesliga Süd. Kann die Mannschaft von Daniel Dötschel diese Position am Sonnabend untermauern? Dann führt die Reise zum FC Grün-Weiß Piesteritz.
Abstiegskampf, die zweite - heißt es am Samstag beim Duell zwischen dem SC Naumburg (13.) und dem SV Edelweiß Arnstedt (10.). Zwar stehen beide Teams aktuell über dem Strich, doch angesichts von nur drei Punkten, die Platz zehn und Platz 14 trennen, können sich beide nicht sicher fühlen.
Nach dem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer SG Reppichau steht gleich das nächste Spitzenspiel für den VfB Gräfenhainichen an. Der Rangzweite gastiert beim ebenfalls sehr starken, vierplatzierten Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. In der Hinrunde konnten sich die Farnstädter mit 2:0 durchsetzen.
Zum Duell der Tabellennachbarn hat der TSV Leuna (7.) am Sonnabend Turbine Halle (6.) zu Gast. Mit einem Heimsieg würde die Elf von Maik Georgi die Felsenkicker - aufgrund der besseren Tordifferenz - überholen.
Nach der 0:4-Pleite im Gipfeltreffen beim VfB Gräfenhainichen stellt sich die Frage: Wie steckt die SG Reppichau diese Niederlage weg? Am Samstag ist der Tabellenführer klarer Favorit. Es geht zum TSV Rot-Weiß Zerbst, der zuletzt in die Abstiegszone gerutscht ist und dringend Zählbares benötigt.
Zumindest rechnerisch ist es die letzte Chance: Wenn die LSG Lieskau ihr Heimspiel gegen den CFC Germania am Sonnabend nicht gewinnt, ist der Abstieg - unabhängig von allen anderen Ergebnissen - besiegelt. Im Hinspiel feierten die Köthener mit einem 8:0-Kantersieg ihren höchsten Saisonerfolg.
Als Tabellenachter steht der 1. FC Zeitz in der LOTTO-Landesliga Süd genau im Mittelfeld des Tableaus. Dort würde gerne auch der SV Rot-Weiß Kemberg hin, der zwei Punkte vor der Abstiegszone noch stark gefährdet ist. Umso wichtiger wären drei Punkte am Sonnabend zu Gast im Burgenlandkreis.