Heiße Duelle im Abstiegskampf, Spitzenspiel zwischen Aufsteigern Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krause

Wer holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt? Wie steckt der Spitzenreiter die überraschend deutliche Niederlage im Gipfeltreffen weg? Und Wer entscheidet das Spitzenspiel der beiden starken Aufsteiger für sich? Diese Fragen stellen sich am 25. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Abstiegskampf am Freitagabend: Die SG Blau-Weiß Brachstedt empfängt den TSV Blau-Weiß Brehna. Während die Brachstedter mit fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen die Abstiegszone zunächst hinter sich lassen konnten, stecken die Brehnaer als Vorletzter weiterhin mittendrin. Mut könnte das Hinspiel machen: Dieses konnte der TSV mit 3:1 für sich entscheiden.

Mit vier Siegen in Folge ist der FSV Bennstedt aktuell das formstärkste Team in der LOTTO-Landesliga Süd. Kann die Mannschaft von Daniel Dötschel diese Position am Sonnabend untermauern? Dann führt die Reise zum FC Grün-Weiß Piesteritz.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 14:00 PUSH

Abstiegskampf, die zweite - heißt es am Samstag beim Duell zwischen dem SC Naumburg (13.) und dem SV Edelweiß Arnstedt (10.). Zwar stehen beide Teams aktuell über dem Strich, doch angesichts von nur drei Punkten, die Platz zehn und Platz 14 trennen, können sich beide nicht sicher fühlen.

Nach dem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer SG Reppichau steht gleich das nächste Spitzenspiel für den VfB Gräfenhainichen an. Der Rangzweite gastiert beim ebenfalls sehr starken, vierplatzierten Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. In der Hinrunde konnten sich die Farnstädter mit 2:0 durchsetzen.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna Turbine Halle Turbine 14:00 PUSH

Zum Duell der Tabellennachbarn hat der TSV Leuna (7.) am Sonnabend Turbine Halle (6.) zu Gast. Mit einem Heimsieg würde die Elf von Maik Georgi die Felsenkicker - aufgrund der besseren Tordifferenz - überholen.