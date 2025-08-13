Die Bälle rollen wieder in der Kreisliga Diepholz – Foto: Marcel Eichholz

Heiße Auftaktwoche in der Kreisliga Diepholz Tradition, Emotion und erste Fingerzeige – Der 1. Spieltag verspricht Spannung pur Verlinkte Inhalte Kreisliga Diepholz SG Diepholz Seckenhausen Mörsen-Sch Eydelstedt + 12 weitere

Endlich geht’s wieder los! Nach Wochen der Vorbereitung, Testspiele und Pokalduelle fällt der Startschuss für die Kreisliga-Saison 2025/26. Der 1. Spieltag ist traditionell eine Mischung aus Vorfreude, Nervosität und Ungewissheit – niemand weiß so recht, wo er steht, und nicht selten gibt es gleich zu Beginn große Überraschungen.

SG Kirchdorf/Barenburg – TSV Holzhausen-Bahrenborstel (Mi., 13.08., 19:30 Uhr)

Das erste Flutlichtspiel der Saison eröffnet die Spielzeit in Kirchdorf. Die Gastgeber wollen vor heimischem Publikum direkt ein Ausrufezeichen setzen, während der TSV Holzhausen-Bahrenborstel beweisen möchte, dass er auswärts bestehen kann. Für beide gilt: Ein Auftaktsieg wäre Gold wert, um mit Rückenwind in die kommenden Aufgaben zu gehen.

TSV Weyhe-Lahausen – SV Bruchhausen-Vilsen II (Fr., 15.08., 20:00 Uhr)

Flutlicht, Freitagabend, Saisonauftakt – perfektes Setting für Emotionen. SVB II, frisch aufgestiegen, reist voller Euphorie nach Weyhe. „Wir sind heiß, uns in der neuen Liga zu beweisen“, sagt Trainer Timo Brauer. Er weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe gegen einen der Topfavoriten. TSV-Coach Uwe Bischoff will an die Pokalleistung gegen Drentwede anknüpfen: „Bruchhausen-Vilsen II ist unangenehm, aber wir wollen positiv starten.“









TuS Lemförde – TSV Okel (Sa., 16.08., 14:00 Uhr)

Hier trifft ein Absteiger aus der Bezirksliga auf einen ambitionierten Kreisligisten – und trotzdem sieht TuS-Co-Trainer Friedel Holle sein Team in der Außenseiterrolle. „Die Abgänge konnten wir bisher nicht auffangen, unsere Neuzugänge sind verletzt oder noch nicht in Form“, sagt er nach einer holprigen Vorbereitung und einer Pokalniederlage gegen Heiligenfelde II. Okel-Coach Rico Volkmann hingegen ist zufrieden: „Wir sind fit, top vorbereitet und freuen uns auf einen echten Gratmesser.“ Alles deutet auf ein Duell hin, das früh zeigt, wo beide stehen.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr TuS Lemförde Lemförde TSV Okel 1930 TSV Okel 14:00 live PUSH







SV Marhorst – TSV Bassum (Sa., 16.08., 15:00 Uhr)

In Marhorst erwartet man den TSV Bassum zum ersten Ligaauftritt der neuen Saison. Beide Teams wollen ihre Saisonziele noch nicht zu hoch hängen, aber mit einem Dreier wäre die Richtung gleich klar. Besonders Bassum gilt als unbequem zu bespielen – Marhorst wird dagegenhalten müssen.





Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr SV Marhorst SV Marhorst TSV Bassum TSV Bassum 15:00 PUSH







SV Jura Eydelstedt – SV Dickel (Sa., 16.08., 15:30 Uhr)

Michael Schultalbers, Trainer von Jura Eydelstedt, spricht von einer „Wundertüte“ zum Auftakt, auch wenn er von einer guten Vorbereitung berichtet. Gegen Aufsteiger Dickel erwartet er eine „tiefstehende Mannschaft“ und fordert Geduld. Die Gäste hingegen wollen sich nicht nur hinten reinstellen, sondern die Euphorie des Aufstiegs nutzen, um Zählbares mitzunehmen.

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr SV Jura 67 Eydelstedt Eydelstedt SV Dickel 1974 SV Dickel 15:30 PUSH

SV Friesen Lembruch – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (So., 17.08., 15:00 Uhr)

Ein Duell zweier Teams, die schwer einzuschätzen sind. Lembruch will vor heimischer Kulisse gleich drei Punkte einfahren, während die Gäste aus Seckenhausen sich vorgenommen haben, den Gastgebern die Punkte streitig zu machen. Kleinigkeiten könnten hier den Unterschied machen.

TV Einigkeit Nordwohlde – SG Diepholz (So., 17.08., 16:00 Uhr)

Zum Abschluss des Spieltags wartet ein Kracher: Nordwohlde gegen Diepholz. TVE-Manager Thomas Liwotto schwärmt von Neuzugang Sascha Timme, der beim 3:0-Testspielsieg gegen Thedinghausen doppelt traf, muss aber auf viele Stammkräfte verzichten: „Aktuell fehlen uns 8–10 Mann.“ Dennoch will Nordwohlde „kompakt stehen und Diepholz die Spielfreude nehmen“. Auf der anderen Seite reist SG-Coach Kevin Tanke optimistisch an: „Wir sind in der Breite stärker geworden und wollen ein positives Ergebnis erzielen.“ Diepholz gilt als spielstarkes Topteam – ein echter Härtetest für Nordwohlde.

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr TV Einigkeit Nordwohlde Nordwohlde SG Diepholz SG Diepholz 16:00 PUSH