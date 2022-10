Heiß wie Frittenfett! Das sind die formstärksten Teams aller Oberligen UPDATE vom 25. Oktober 2022 +++ Überblick zu den aktuell besten Teams der fünften Liga auf Verbandsebene

Welches Team hat den besten Lauf? Diese Frage beantworten bei FuPa die beliebten Power-Rankings – und besonders in Deutschlands 15 Oberligen wird die Auswertung Woche für Woche mit Spannung erwartet.

Wir blicken Woche für Woche auf die formstärksten Teams in den Oberligen des Landes:

Auf FuPa stehen für alle Ligen die Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.

Power Ranking zur Mittelrheinliga

Formstärkstes Team: Borussia Freialdenhoven

Power Ranking zur Oberliga Niederrhein

Formstärkstes Team: KFC Uerdingen

Power Ranking zur Oberliga Niedersachsen

Formstärkstes Team: MTV Eintracht Celle

Power Ranking zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord

Formstärkstes Team: TuS Koblenz

Power Ranking zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd

Formstärkstes Team: TuS Mechtersheim

Power Ranking zur Oberliga Schleswig-Holstein

Formstärkstes Team: FC Kilia Kiel

Power Ranking zur Oberliga Westfalen

Formstärkstes Team: SC Paderborn 07 II

Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga und setze am besten den Filter auf "Power-Ranking" und schon hast du alle Power-Rankings der Liga im Überblick.

Berechnung eines Power Rankings

Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1 2/3/4 Spielen in der Wertung).

Gewichtung der Faktoren

letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)

Formel zur Berechnung

(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)

Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.