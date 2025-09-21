In einer nervenaufreibenden Partie trennten sich der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) und der SV Egg am Ende mit einem schier unglaublichen 5:5-Remis. – Foto: Robert Prestele

Heiß und kalt für Bad Wörishofen Nach einer 3:0-Führung gegen Egg gab der FCW das Spiel aus der Hand, rettete sich aber in letzter Sekunde in ein 5:5-Unentschieden +++ Bobingen zeigt in Lagerlechfeld eine Machtdemonstration +++ Königsbrunn erlebt ein Debakel beim Tabellenletzten

Ein Spektakel, das seinesgleichen sucht, erlebten die Fans in Bad Wörishofen beim 5:5 zwischen dem FCW und dem SV Egg an der Günz. Beim TSV Legau mussten die Kauferinger dagegen fünf Gegentore hinnehmen, da reichten auch die eigenen drei Tore nicht. Der TSV Bobingen ist auf einem guten Weg und bleibt durch den Sieg im Derby gegen Lagerlechfeld zum neunten Mal ungeschlagen. Für Lagerlechfeld dagegen stehen die Zeichen auf Abstiegskampf. Das gilt leider auch für den FC Königsbrunn. Der war mit Hoffnungen zum Tabellenletzten nach Weitnau gereist, war dann aber bitter auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Drei Tore nach Freistößen brachten den FC auf die Verliererstraße. Trotz zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten musste der SV Mering beim 1:3 in Babenhausen eine bittere Niederlage hinnehmen.

MATCH-13999419] Ein Traumstart gelang dem FC Bad Wörishofen gegen den Tabellennachbarn aus Egg, denn der erste Angriff bedeutete auch den ersten Treffer. Aus der Drehung heraus brachte Tim Krammer sein Team, doch etwas überraschend, in der sechsten Spielminute in Führung. Und es kam noch besser: Maximilian Gast mit einem herrlichen Weitschuss und Thomas Waltenberger per Alleingang legten nach und schon stand es 3:0 für die Hausherren. Die ungläubigen Gesichter auf Egger Seite waren verständlich, denn die Gäste agierten absolut auf Augenhöhe und waren keineswegs das schlechtere Team. Eine satte 3:0-Führung nach einer halben Stunde, das sah durchaus nach sicheren drei Heimpunkten für Bad Wörishofen aus. Jedoch brachten die Gastgeber den SV Egg selbst wieder ins Spiel. Ein vermeidbares Foul im Sechzehner brachte den Gästen einen Strafstoß ein, den Tim Bergmiller kurz vor der Halbzeitpause sicher für den ersten eigenen Treffer nutzte. Im zweiten Abschnitt war bei den Gästen die Zuversicht zu spüren: Da geht noch mehr. Und so kam es auch. Eine Unsicherheit im FCW-Strafraum bestrafte Gäste-Stürmer Corvin Rapp mit dem Anschlusstreffer. Von der aufkommenden Unsicherheit profitierten natürlich die Gäste. Dessen Torjäger Tim Bergmiller ging in der 75. Minute allein durch, umkurvte sogar noch FCW-Keeper Bernhard Fenster, bevor er den Ball gekonnt in das nun verwaiste Tor zum 3:3-Ausgleich einschob. Und die Gäste legten nach. Zwar hatte Bad Wörishofen zunächst Glück, aber das reichte nicht. Erst setzte Egg nämlich einen Abschluss an den Wörishofener Pfosten und den direkten Nachschuss an die Querlatte. Egg blieb aber immer noch am Ball, sodass Corvin Rapp seinen zweiten Treffer erzielte. Nach einem 0:3-Rückstand gingen die Gäste jetzt erstmalig mit 4:3 in Führung. Das Spiel stand auf dem Kopf. Da aber warf der FC Bad Wörishofen seine Steh-Auf-Qualitäten in die Waagschale, denn jetzt war es der FCW, der zurückkam. Bei einer Flanke präsentierte ein Fehlgriff des Gäste-Torhüters dem eingewechselten Marcel Ohmann den Ball auf dem Präsentierteller. Der Stürmer bedankte sich mit dem 4:4-Ausgleich. Aber da war ja noch die Nachspielzeit. Mit seinem dritten Treffer, erneut per Strafstoß, ließ Angreifer Tim Bergmiller den Egger Anhang bereits an drei Auswärtspunkte glauben. Doch sie hatten die Rechnung ohne den Spaßverderber Thomas Waltenberger gemacht. In der achten Minute der Nachspielzeit setzte dieser mit dem Ausgleichstreffer zum 5:5 den Schlusspunkt hinter ein fast schon verrücktes Fußballspiel. (Prestele) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tim Krammer (6.), 2:0 Maximilian Gast (17.), 3:0 Thomas Waltenberger (21.), 3:1 Tim Bergmiller (40. Foulelfmeter), 3:2 Corvin Rapp (52.), 3:3 Tim Bergmiller (75.), 3:4 Corvin Rapp (79.), 4:4 Marcel Ohmann (84.), 4:5 Tim Bergmiller (90.+2 Foulelfmeter), 5:5 Thomas Waltenberger (90.+8)

Es war ein relativ ungefährdeter Sieg, den sich der TSV Bobingen auf dem Lechfeld herausspielen konnte. Bereits in der vierten Spielminute gingen die Gäste durch Torjäger Florian Kohler in Führung. In der 22. Spielminute legte Paul Simler nach. Bobingens Co-Trainer Christopher Detke sagte zum Spiel. „Grundsätzlich hatten wir das Match gut im Griff. Wir wussten aber, dass Lagerlechfeld noch einmal kommen würde. Besonders bei den Eckbällen, die Alexander Kergel hervorragend tritt, hatten wir teilweise Probleme.“ Doch spätestens mit dem dritten Bobinger Treffer durch Mattis Junker in der 50. Minute war das Spiel dann entschieden. Mit seinem zweiten Treffer schaffte Florian Kohler nicht nur das 4:0 in der 66. Minute, sondern auch seinen ersten Doppelpack in der Bezirksliga. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Florian Kohler (4.), 0:2 Paul Simler (22.), 0:3 Mattis Junker (50.), 0:4 Florian Kohler (66.)

Im Derby zwischen dem FC Thalhofen und der SpVgg Kaufbeuren sahen die 250 Zuschauer ein spannendes Duell. Die Gäste aus Kaufbeuren gingen früh in Führung: Robin Conrad traf in der 18. Minute nach einer präzisen Flanke von Bora Imamogullari. Thalhofen kam jedoch kurz vor der Halbzeit zurück, als Marvin Wahler in der 43. Minute nach einem feinen Pass von Nico Beutel ausglich. Die zweite Hälfte gehörte den Hausherren, die sich steigerten. In der Nachspielzeit sicherte Robin Thiel mit einem Freistoßtor aus 18 Metern den 2:1-Sieg. Thalhofen feierte somit einen glücklichen, aber verdienten Heimsieg.

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Robin Conrad (18.), 1:1 Marvin Wahler (43.), 2:1 Robin Thiel (90.+5)

Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, ging das Team von Sebastian Korner in der 53. Spielminute durch Robin Keiß in Führung. Doch nur zwei Minuten später musste Langerringen den Ausgleich durch einen Elfmeter (55.) von Tobias Peter hinnehmen. Noch schlimmer kam es in der 73. Minute, als Johannes Heinle die 2:1-Führung für Gastgeber Wiggensbach erzielte. Doch der Aufsteiger Langerringen gab nicht auf. Und so erzielte der in der 80. Minute eingewechselte Maximilian Altmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2. Trainer Sebastian Korner zog ein positives Fazit: „Wir sind voll im Soll und positiv gestimmt auf die nächsten Aufgaben.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Luca Klittich (Stadtbergen) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Robin Keiß (53.), 1:1 Tobias Peter (55. Foulelfmeter), 2:1 Johannes Heinle (73.), 2:2 Maximilian Altmann (90.+2)

Im Sportpark Germaringen fand ein spannendes Bezirksliga-Duell zwischen SVO Germaringen und TV Erkheim statt. Vor 150 Zuschauern zeigte Schiedsrichter Antonio Vasiu eine intensive Partie. In der 73. Minute sah Manuel Haug von Erkheim die Gelb-Rote Karte. In der 84. Minute erzielte Julian Renz das entscheidende Tor für Germaringen und sicherte den 1:0-Sieg.

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Julian Renz (84.)

Gelb-Rot: Manuel Haug (73./TV Erkheim)

Schon in der 7. Minute legte der Gastgeber, der um den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle kämpft, vor. Kaufering steckte den Rückschlag gut weg und glich durch Felix Mailänder in der 35. Minute aus. Dann ging es Schlag auf Schlag, schon in der 40. Minute fiel das 2:1 für die Gastgeber durch Jonas Prestele und nur drei Minuten später gab es Strafstoß für Kaufering. Florian Bucher übernahm die Verantwortung und versenkte den Ball zum erneuten Ausgleich. Damit ging es dann auch in die Pause. Wie schon in den Spielen zuvor zeigte Kaufering großen Kampfgeist – und belohnte sich in der 67. Minute mit dem 3:2 durch Manuel Detmar. Eigentlich sollte der Treffer Sicherheit geben, doch stattdessen fiel nur zwei Minuten später per Elfmeter durch Alexander Schwarz der Ausgleich und in der 73. Minute war es erneut Schwarz der die Partie dreht. Kaufering musste aufmachen – das brachte der Heimelf den Treffer zum 5:3-Endstand durch Simon Sonntag ein (87.). (Messelhäuser) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Alexander Schwarz (7.), 1:1 Felix Mailänder (35.), 2:1 Jonas Prestele (40.), 2:2 Florian Bucher (43. Foulelfmeter), 2:3 Manuel Detmar (67.), 3:3 Alexander Schwarz (69. Foulelfmeter), 4:3 Alexander Schwarz (73.), 5:3 Simon Sonntag (85.)

Die Gäste fanden gut in die Partie und erspielten sich schon früh eine Reihe klarer Torchancen. Nach sehenswerten Kombinationen tauchten Simon Gail und Fabio Gottwald frei vor dem Tor auf, doch Gottwald verzog knapp. Kurz darauf scheiterte der junge Offensivspieler per Kopf nach Hereingabe von Dominik Schön und auch Yusha Venos vergab freistehend, als er den Ball im Strafraum verstolperte. Effizienter präsentierte sich der Gastgeber: Nach Ballgewinnen im Mittelfeld schlugen die Babenhausener in der 37. und 45.+4 Minute durch Maxim Pölcher und Jan Hauser eiskalt zu und nahmen eine 2:0-Führung mit in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb Mering offensiv gefährlich, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Stattdessen nutzte der effektive Gastgeber erneut eine Umschaltsituation, die Adrian Graf in der 84. Minute zum 3:0 verwertete. Zwar gelang Fabio Gottwald drei Minuten später nach einem Steckpass noch der 1:3-Anschlusstreffer, doch am Endergebnis änderte dies nichts mehr. Spielertrainer Thilo Wilke wünscht sich im kommenden Spiel eine Reaktion seiner Mannschaft: „Wir haben einen ordentlichen Fußball mit viel Ballbesitz gespielt, gingen aber nicht gut mit unseren Chancen um. Wir verlieren oft unnötige Bälle und schalten im Anschluss nicht gut um“, und ergänzt: „So eine Niederlage kann gut für die Entwicklung sein, aber nur dann, wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Die Mannschaft muss jetzt eine Reaktion zeigen.“ (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Maxim Pölcher (37.), 2:0 Jan Hauser (45.+4), 3:0 Adrian Graf (84.), 3:1 Fabio Gottwald (87.)