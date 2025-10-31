Heiß auf die Revanche – Raisting will das 0:3 aus dem Hinspiel vergessen machen

Nach dem 0:3 im ersten Duell hoffen die Gäste auf ein Erfolgserlebnis und wollen mit einem Auswärtssieg den Blick nach unten abwenden.

Raisting – Bis dato war der Saisonverlauf des SV Raisting in der Bezirksliga Süd weder Fisch noch Fleisch. Gleichwohl sind der zehnte Tabellenplatz und die bislang ergatterten 18 Zähler, die in 15 Partien gesammelt wurden, eine ordentliche Ausbeute, blickt man auf die Resultate zu Saisonbeginn zurück.

Zur Erinnerung: In den ersten sieben Partien holte der SVR gerade einmal mickrige zwei Pünktchen. Zu Beginn der Rückserie gastieren die Raistinger an diesem Sonntag beim SV Ohlstadt (14 Uhr). Gegen den Aufsteiger ging das Hinspiel mit 0:3 verloren – da ist also noch eine Rechnung offen. Mit einem Sieg könnte die Elf von Trainer Johannes Franz zudem den Blick auf den Tabellenkeller langsam lassen.

Aber auch der SVO muss nach dem Tiefschlag vom vergangenen Samstag (3:4-Niederlage gegen Untermenzing nach 3:1-Führung) bedingungslos auf Punktejagd gehen. Der Coach sähe in einem Erfolgserlebnis an Allerseelen einen geeigneten Zeitpunkt, den unrunden Saisonverlauf in ruhigere Bahnen zu lenken. „Wird Zeit, dass wir auswärts auch mal gewinnen“, so Franz. Bislang war das nur am grünen Tisch der Fall – sofern das Urteil des Sportgerichts gültig bleibt und die damit zugeschriebenen Punkte aus der Partie beim FC Penzberg Anfang August in Raisting bleiben.

Mitte dieser Woche hatte Franz verhältnismäßig umfassenden Redebedarf. So teilte er seiner Mannschaft mit, dass er mit dem Auftritt beim torlosen Unentschieden gegen Polling zuletzt ganzheitlich nicht einverstanden war. Er sei „insgesamt enttäuscht“ von der Art und Weise, wie man sich über die 90 Minuten präsentiert habe. „Da ist nicht viel gekommen.“ Doch ausgerechnet in solchen Partien seien Kommunikation und Aggressivität fundamentale Elemente. „So kannst du einen Gegner beeindrucken“, ist Franz überzeugt.