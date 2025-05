Heisinger SV feiert Meisterschaft und blickt auf die kommende Saison

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2023, reichte es in der darauffolgenden Spielzeit nur für Platz zwei. In seiner dritten Amtszeit bei Heisinger schaffte der Übungsleiter nun den Sprung in die höhere Spielklasse.

Für die Feier des Aufstiegs hat sich der Verein etwas besonderes überlegt, denn nicht nur die Spieler werden bei der Party dabei sein. Die engsten Angehörigen werden den Siegern Gesellschaft leisten und die ausgezeichnete Saison bejubeln.

Neben den Feierlichkeiten mit den Vereinsangehörigen und der Familie darf sich die Truppe auch auf einen mannschaftsinternen Urlaub freuen. Für den Meister geht es nämlich nach Abschluss der Saison nach Cala Ratjada.

Saison angemessen beenden und den Blick auf die kommende Spielzeit richten

Bevor gefeiert werden kann, muss der SV jedoch noch drei Partien bestreiten. Diese will Franjic sportlich gerecht absolvieren, um somit nichts in der Tabelle zu verfälschen. "Wir wollen die laufende Spielzeit vernünftig zu Ende spielen. Es wäre schlichtweg unfair den anderen Teams im Tabellenkeller gegenüber, das nicht zu tun", erklärte der Übungsleiter. Zwei Duelle hatte Heisingen als feststehender Meister. Beim 8:4-Erfolg gegen DJK Adler Union Frintrop II zeigte er, dass der Tabellenführer so viele Zähler wie nur möglich holen will.

Zeitgleich laufen jetzt die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Mit Mahdi Srour (Vogelheimer SV), Luca Krämer (ESC Rellinghausen), Marvin Prellwitz (TuSEM Essen) Hendrik Buchholz (Vereinslos), Jan und Jonas Lippeck (SpVgg Steele 03/09), versucht der Verein die Abgänge der kommenden Saison zu kompensieren.

Mit den neuen und bleibenden Akteuren will der Erfolgstrainer eine mutige Bezirksliga-Saison absolvieren. Mit Blick auf die Spielzeit 25/26 ist der Übungsleiter optimistisch. "Grundsätzlich wollen wir mit dem Abstieg nicht zu tun haben und das werden wir glaube ich auch nicht", stellte der Coach klar.

Wie der Heisinger SV in der Bezirksliga abschneidet, bleibt abzuwarten. Eins ist allerdings klar: Bis zum Start der Vorbereitung und nach dem letzten Duell, kann die Mannschaft den verdienten Aufstieg ausgelassen feiern.