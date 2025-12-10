 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Sascha Köppen

Heise wird spielender Co-Trainer

Interne Lösung stärkt die sportliche Ausrichtung der 1. Herren

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Hildesheim
PSV Hildesh.
Patrick Heise

Die 1. Herren-Mannschaft des PSV Hildesheim stellt frühzeitig wichtige Weichen für die kommende Entwicklung. Patrick Heise übernimmt ab sofort die Rolle des spielenden Co-Trainers und unterstützt damit Cheftrainer Frank Leitermann. Die interne Lösung gilt als ideales Zusammenspiel, da Heise innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen genießt und mit seiner Erfahrung ein bedeutender Faktor für die sportliche Weiterentwicklung sein soll.

Trainerteam und Abteilungsleitung blicken mit großer Vorfreude auf die erweiterte Zusammenarbeit. Beide Seiten sehen in diesem Schritt eine entscheidende Maßnahme für die Zukunftsausrichtung der 1. Herren.

Aufrufe: 010.12.2025, 16:22 Uhr
redAutor