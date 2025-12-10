Heise wird spielender Co-Trainer

Die 1. Herren-Mannschaft des PSV Hildesheim stellt frühzeitig wichtige Weichen für die kommende Entwicklung. Patrick Heise übernimmt ab sofort die Rolle des spielenden Co-Trainers und unterstützt damit Cheftrainer Frank Leitermann. Die interne Lösung gilt als ideales Zusammenspiel, da Heise innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen genießt und mit seiner Erfahrung ein bedeutender Faktor für die sportliche Weiterentwicklung sein soll.