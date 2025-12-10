Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sascha Köppen
Heise wird spielender Co-Trainer
Interne Lösung stärkt die sportliche Ausrichtung der 1. Herren
Die 1. Herren-Mannschaft des PSV Hildesheim stellt frühzeitig wichtige Weichen für die kommende Entwicklung. Patrick Heise übernimmt ab sofort die Rolle des spielenden Co-Trainers und unterstützt damit Cheftrainer Frank Leitermann. Die interne Lösung gilt als ideales Zusammenspiel, da Heise innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen genießt und mit seiner Erfahrung ein bedeutender Faktor für die sportliche Weiterentwicklung sein soll.
Trainerteam und Abteilungsleitung blicken mit großer Vorfreude auf die erweiterte Zusammenarbeit. Beide Seiten sehen in diesem Schritt eine entscheidende Maßnahme für die Zukunftsausrichtung der 1. Herren.