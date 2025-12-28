Heiratsantrag, Herzschlagfinals & jubelnde SpVgg Bayern Hof

„In der Halle ist halt alles möglich.“ Ein Akteur der SpVgg Bayern Hof brachte es vor der K.o.-Phase auf den Punkt. Tatsächlich zeigte das top besetzte Hallenturnier der SpVgg SV Weiden wieder einmal, dass diese Fußballweisheit nicht nur eine leere Floskel ist. Titelverteidiger SC Luhe-Wildenau strich schon nach der Vorrunde die Segel beim „LVM Versicherung Fickenscher Cup“. Zudem sah die Weidener Mehrzweckhalle mit dem Lokalmatadoren FC Weiden-Ost einen Überraschungs-Finalisten. Keine große Überraschung gab es dagegen in Sachen Turniersieg. Den feierte Bayern Hof. Der oberfränkische Bayernligist rang in einem torreichen Endspiel den zwei Klassen tiefer ansässigen FC Ost mit 5:3 nieder, durfte neben dem Siegerpokal eine stattliche Siegprämie von 900 Euro entgegennehmen. Immerhin 650 Euro gingen an die unterlegenen Ostler. Dritter wurde der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die Wiesner-Schützlinge hielten im kleinen Finale den Ausrichter SpVgg SV Weiden deutlich mit 5:1 nieder und freuten sich über 450 Euro Prämie.

Das Endspiel – gespielt wurden zweimal zehn Minuten – sah einen regelrechten Blitzstart. Nach gut zwei Minuten stand es schon 2:1 für Favorit Bayern Hof. Anschließend ging es gemächlicher zu. Beide Teams ließen kaum etwas zu. Ein Unterschied von zwei Spielklassen war da nicht festzustellen, „Underdog“ Weiden-Ost hielt das Ganze offen. Hintenraus nahm die Partie nochmal so richtig an Fahrt auf. Auf die Hofer Treffer zum 3:1 und 4:2 antwortete der Bezirksligist mit eigenen Treffern. Sekunden vor Schluss fiel schließlich die Entscheidung.



„Spitz auf Knopf“ verlief das erste Halbfinale. Hier bestach Weiden-Ost gegen favorisierte Ettmannsdorfer mit Cleverness und einem starken Stellungsspiel. Als Konsequenz konnte sich der Landesligist kaum Torabschlüsse erspielen. Josua Forster traf zum 1:0-Sieg für die Ostler. Im Anschluss feierten abgezockte Hofer einen 2:0-Erfolg gegen die SpVgg SV Weiden. Dennis Zimmer sowie Hüseyin Durkan per direktem Freistoß trugen sich als Torschützen in die Statistik ein.



Ab kurz nach 14 Uhr ging es zur Sache. Stimmungstechnisch blieb Luft nach oben in der Weidener Mehrzweckhalle. Dafür ging es richtig spannend zu. In beiden Vorrundengruppen kam es zu einem Herzschlagfinale. Die Entscheidung sollte jeweils erst im letzten Gruppenspiel fallen.



In der A-Staffel sicherte sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit sechs Punkten den Gruppensieg. Dahinter wurde die SpVgg SV Weiden (vier Punkte) – nur dank des besseren Torverhältnisses – Zweiter vor dem punktgleichen SV Etzenricht. Vorjahressieger SC Luhe-Wildenau fuhr einen Sieg und zwei Niederlagen ein, musste sich mit dem vierten Rang begnügen.



In Gruppe B zog die SpVgg Bayern Hof (sieben) relativ souverän ins Semifinale ein. Im letzten Match dieser Gruppe traf der FC Weiden-Ost (vier) drei Sekunden (!) vor der Schlusssirene zum 2:1-Sieg gegen den FC Eintracht Münchberg (drei) – und zog damit noch an Münchberg vorbei und ins Halbfinale ein. Was für ein Foto-Finish! Auf der Strecke blieb neben Münchberg die SpVgg Vohenstrauß (zwei).



Bei der Siegerehrung wurden auch noch drei Einzelpreise vergeben. Zum besten Torwart des Turniers wurde Münchbergs Jonas Lang gewählt. Doppelt sahnte der Turniersieger ab. Hüseyin Durkan war mit fünf Treffern der beste Torschütze des Tages, sein Hofer Teamkollege Kaan Gezer wurde als bester Spieler ausgezeichnet.



Der eigentliche Gewinner des Tages kam jedoch nicht aus Oberfranken. Sondern aus dem Publikum. Vor dem Endspiel machte Martin seiner Stefanie einen Heiratsantrag. Sie sagte ja.





Finale

Weiden-Ost – Bayern Hof 3:5 (Tore: Zeiler/2, Wittmann – Hofmann/2, Hamann, Stadelmann, Gezer)



Spiel um Platz 3

Ettmannsdorf – SpVgg SV Weiden 5:1 (Tore: Hesl/2, Öksüm, Dragut, Stowasser – Fenzl)



Halbfinale

Ettmannsdorf – Weiden-Ost 0:1 (Tor: J. Forster)

Bayern Hof – SpVgg SV Weiden 2:0 (Tore: Zimmer, Durkan)



Spiel um Platz 5

Etzenricht – Münchberg 4:5 (1:1) nach Sechsmeterschießen (Tore: Scheler – Hüttemann)



Spiel um Platz 7

Luhe-Wildenau – Vohenstrauß 7:3 (Tore: Siemski/3, Meckl/2, Diermeier/2 – Bergmann, Lorenz, Frank)





