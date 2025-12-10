Heinze verlängert für 26/27

Die Frauenmannschaft unseres Vereins kann auch in der kommenden Saison auf die Erfahrung und Leidenschaft von Trainer Marcel Heinze bauen. Der 41-Jährige hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben – ein klares Signal für Kontinuität und Zusammenhalt, gerade in einer herausfordernden Phase.

Momentan rangiert das Team auf dem 11. Tabellenplatz der Bezirksliga und damit auf dem vorletzten Rang. Der drohende Abstieg ist ein Thema, das alle beschäftigt. Dennoch ist die Stimmung im Verein positiv: Die Verantwortlichen setzen voll auf Marcel Heinze und seine Fähigkeit, die Mannschaft zu motivieren und die entscheidenden Punkte im Saisonendspurt zu holen.

„Wir wissen, dass die Lage schwierig ist. Aber wir glauben fest daran, dass Marcel mit seiner Erfahrung und seinem Engagement den Klassenerhalt schaffen kann“, betont der Vereinsvorstand.

Warum Marcel Heinze die richtige Wahl ist

Seit seiner Amtsübernahme hat Heinze nicht nur sportlich, sondern auch menschlich überzeugt. Er steht für eine klare Spielidee, Teamgeist und eine offene Kommunikation mit den Spielerinnen. Trotz der aktuellen Platzierung ist die Entwicklung des Teams erkennbar: junge Talente wurden integriert, die Trainingsintensität erhöht und die Moral gestärkt.

Ausblick: Alles für den Klassenerhalt

Die kommenden Wochen werden entscheidend. Heinze plant eine intensive Vorbereitung auf die Rückrunde, taktische Anpassungen und zusätzliche Motivationseinheiten. „Wir werden alles geben, um die Liga zu halten. Die Mannschaft hat das Potenzial – jetzt müssen wir es gemeinsam abrufen“, so Heinze.

Das Signal an die Fans

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein ein klares Zeichen: Wir stehen zusammen – auch in schwierigen Zeiten. Die Unterstützung der Fans wird dabei ein wichtiger Faktor sein. „Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen hinter uns. Gemeinsam schaffen wir das!“, appelliert die sportliche Leiterin Lea Weber.