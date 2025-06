Heinz Vossen neuer Co-Trainer beim ASV Süchteln

Als neuer Co-Trainer fungiert zukünftig Heinz Vossen, der Anfang der zurückliegenden Saison noch Trainer des A-Ligisten VSF Amern II war. Davor war der frühere Bundesligaspieler der SG Wattenscheid 09 mehrere Jahre für den Bezirksligisten SSV Grefrath tätig. Hansen und Vossen kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim 1. FC Viersen, wo Vossen als Co-Trainer unter Willi Kehrberg fungierte. Hansen hatte seinerzeit die Verantwortung für das Reserveteam am Hohen Busch.

„Heinz und ich haben uns damals in Viersen schon immer ausgetauscht und auch anschließend immer wieder duelliert. Dabei haben wir immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt und auch zwischendurch immer mal wieder telefoniert. Als es dann bei mir ernst wurde, habe ich ihn dann gefragt, was er so macht. Mich freut es, dass ich Heinz zukünftig an meiner Seite habe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung“, begründet Hansen. „Der Kontakt ist in den Jahren nie abgerissen. Ich bin mir sicher, dass das sehr gut funktionieren wird zwischen uns beiden. Wir ticken beide ähnlich. Die Aufgabe in der Landesliga in Süchteln ist natürlich auch reizvoll. Volker und ich kamen in Viersen immer schon gut miteinander klar und werden auch beim ASV jetzt wieder Hand in Hand zusammenarbeiten“, sagt Vossen.