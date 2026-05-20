Heinz & Co.: Die Regionalliga-Torschützenkönige Deutschlands

Das war`s schon wieder! Die Spielzeit 2025/26 in den fünf deutschen Regionalligen ist mit Ausnahme der Relegationsspiele beendet. Und zum Abschluss werfden wir natürlich noch einmal einen Blick auf die Knipser. Wer konnte sich den begehrten Titel Torschützenkönig sichern? Ligenübergreifend als bester Torjäger konnte sich Julian Ulbricht vom Regionalliga Nord-Meister und Drittliga-Aufsteiger SV Meppen auszeichnen. Der 26-Jährige traf in 33 Einsätzen satte 27 Mal ins Schwarze. Überhaupt stellte die Regionalliga Nord die torhungrigsten Stürmer. Mats Facklam (25 Tore) vom VfB Oldenburg und Maurice Boakye vom Hamburger SV II (23 Tore) hätten sich mit ihrer Ausbeute in jeder anderen Liga die Kanone gesichert. Hier gibt`s die Übersicht:
Regionalliga Bayern
1. Anton Heinz (FC Bayern München II) 21 Tore
2. Severo Sturm (TSV Aubstadt) 16 Tore
3. Tarsis Bonga (Würzburger Kickers) 15 Tore
3. Jermain Nischalke (Würzburger Kickers) 15 Tore
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 19 Tore
2. Obed Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 18 Tore
3. Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig) 17 Tore
3. Ayodele Adetula (Lok Leipzig) 17 Tore
Regionalliga Nord
1. Julian Ulbricht (SV Meppen) 27 Tore
2. Mats Facklam (VfB Oldenburg) 25 Tore
3. Maurice Boakye (Hamburger SV II) 23 Tore
Regionalliga West
1. Eduard Probst (SV Rödinghausen) 19 Tore
2. Leon Demaj (Sportfreunde Lotte) 15 Tore
2. Yassin Ben Balla (FC Schalke 04 II) 15 Tore
Regionalliga Südwest
1. Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach) 22 Tore
2. Pascal Testroet (SV Sandhausen) 21 Tore
3. Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf) 16 Tore
