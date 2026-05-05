Heinz ist unaufhaltbar - Sturm macht Sprung nach vorne ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 von Lara Marjanovic · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

Heinz (Mi.) thront weiterhin an der Spitze, Sturm (li.) und Skarlatidis (re.) folgen ihm – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER geht in die heiße Phase. An der Spitze der Regionalliga-Torjägerliste thront weiterhin Anton Heinz. Mit 19 Treffern ist der Spieler des FC Bayern München II auf dem besten Weg sich gegen seine Konkurrenten durchzusetzen. Im April traf der 28-Jährige nur einmal beim 1:0-Erfolg über den TSV Aubstadt. Ob der Stürmer wieder treffsicherer wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Severo Sturm könnte diesem aber in die Quere kommen. Der Torgarant des TSV Aubstadt erhöhte sein Konto auf 16 Treffer und springt somit auf den zweiten Platz. Beim 4:1-Sieg gegen den TSV Buchbach traf er sogar doppelt. Auch am vergangenen Spieltag gegen Hankofen war der Stürmer erfolgreich.

An dritter Stelle befinden sich zwei Torjäger mit jeweils 13 Treffern. Um einen müssen sich seine Konkurrenten jedoch keine Sorgen machen. Milos Cocic wechselte von Illertissen zum FC Vaduz Lichtenstein. Simon Skarlatidis von der SpVgg Unterhaching befindet sich aber noch voll und ganz im Rennen. Torjägerliste: 1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 19 Tore