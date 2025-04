Heinz-Hugo Potz – ein Leben für den Fußball

Wer in den Flur von Potz‘ Appartement tritt, blickt auf Pokale, Fotos, Wimpel – hier hängt alles, was der Fußball an Devotionalien hergibt. Heinz-Hugo Potz sitzt im Wohnzimmer auf dem Rand eines Pflegebetts. Er ist im Alltag auf Unterstützung angewiesen.

Der 96-Jährige empfängt einen freundlich, bei wacher Geisteskraft. Gekommen sind Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, und Vorstandsmitglied Detlef Fischer. Sie haben schon zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. Doch noch nie haben sie einen Termin wie den bei Heinz-Hugo Potz wahrgenommen. Der Klever ist seit 90 Jahren Mitglied beim 1. FC Kleve. Zunächst gehörte er dem VfB 03 Kleve an, bevor dieser mit dem SC Kleve zum 1. FC verschmolz. Der Jubilar war sechs Jahre alt, als sein Vater ihn beim VfB anmeldete. Gemeinsam schauten sie sich 1935 ein Spiel der Rot-Weißen an. Dem Vater blieb die Begeisterung seines Sohnes für den Sport nicht verborgen.

So wie die Geschichte von einem Dorf bei Aachen. Potz arbeitete dort, bevor er zurück nach Kleve kam, drei Jahre beim Zoll. Nach dem Krieg wurde hier vor allem eins: geschmuggelt. Auf einfallsreichen Wegen. „Wir kontrollierten damals einen belgischen Panzer. Der wollte über die Grenze. Bei einem Blick hinein haben wir gesehen: Er war randvoll mit Kaffee bepackt“, erzählt der Jubilar. Nach ein paar beruflichen Anekdoten, kommt Potz zum Fußball. Zu seiner Zeit in Aachen spielte er für den Dorfverein VfR 1920 Venwegen. Die Ortschaft bestand aus einer Ansammlung Häuser, die aufgrund ihrer Nähe zu Aachen als Schlafstätte diente. „Training kannten die nicht. Trotzdem stiegen wir mit dem VfR aus der untersten Klasse auf und sind bei der Meisterfeier mit Traktoren durchs Dorf gefahren“, sagt Potz. Was ihn jedoch mehr bewegt, als der Titel in einer der Niederungen des Amateurfußballs, sind die Verbindungen zu den damaligen Mitspielern. Noch heute halten sie Kontakt. Sie besuchen sich und telefonieren miteinander. Menschen, denen er durch den Fußball einen festen Platz in seinem Herzen eingeräumt hatte. Allein die Zeit sorgt für den schleichenden Abschied.

Heinz-Hugo Potz freut sich über den Besuch vom 1. FC Kleve. Er hat Getränke bereitgestellt und Teller mit Süßigkeiten im Wohnzimmer verteilt. Es folgen Stunden, in denen er in vergangene Zeiten abtaucht und von seinen Fußball-Erlebnissen erzählt. Schöne Erinnerungen, von denen er weiß, dass seine Gäste sie gerne hören.

Beim VfB stand der Klever von den Knaben bis hin zur ersten Mannschaft auf dem Platz. Doch gehört er nicht zu der Sorte Spieler, die am Ende ihrer aktiven Zeit erzählen, sie hätten durchaus die Qualität gehabt, um in einer höheren Liga zu spielen. „Ich bin zweimal für die Erste aufgelaufen. Und das war’s“, sagt der 96-Jährige und ergänzt: „Es ging bei mir den normalen Weg. Du spielst, trainierst und betreust dann irgendwann eine Mannschaft.“

Viele Aufgaben im Verein übernommen

Aufgaben im Verein gibt es reichlich: Der Jubilar hatte eine übernommen, die nicht von jedem ausgefüllt werden konnte. Potz erzählt: „Ich habe mich damals um die Festschriften gekümmert.“ Zudem brachte er über Jahre hinweg das VfB-Echo heraus. Eine Vereinszeitschrift, die zu den Heimspielen der Rot-Weißen verteilt wurde. Neben den Infos diente das Echo durch die zahlreichen Werbeanzeigen als willkommene Einnahmequelle.

„Zum 90-jährigen Klubjubiläum hatte ich den damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau eingeladen. Er sollte die Festrede halten. Ich wusste vorher, dass er nicht kommt. Er habe Terminschwierigkeiten, lautete die Antwort“, winkt Potz mit einem Lachen ab. Er druckte die Absage von Rau in der Festschrift ab. Beim besten Willen hätte er keine Lücke mehr in seinem Terminkalender gefunden, hieß es in dem Schreiben aus der Staatskanzlei. Schließlich war es Kleves Bürgermeister Karl Thelosen, der zum 90. Geburtstag des Vereins zu den Mitgliedern sprach.

Der 96-Jährige sitzt auf dem Bettenrand. Er schaut sich die zahlreichen Bilder an, die an den Wänden hängen. Sie sind entweder schwarz-weiß, vergilbt, zeigen Mannschaftsfotos oder verwackelte Spielszenen. Blicke in seine Vergangenheit. Zu den bleibenden Erinnerungen gehören Trainingseinheiten im Saal des Tanzlokals Schweizerhaus. Oder die Duelle auf den Dörfern. „Liebevoll sind wir damals nicht miteinander umgegangen. Aber respektvoll“, sagt Potz und ergänzt: „Nach 90 Minuten war es vergessen. Damals ging es dann noch zusammen ins Vereinslokal der Heimmannschaft.“

Die Duelle beim FC Vorwärts Schenkenschanz gehörten zu den Höhepunkten eines jeden Spielers in der Kreisklasse. Der Platz des Vereins lag zu Potz‘ Zeiten noch auf der Schanz, wie die Halbinsel verkürzt genannt wird. Dort spielte eine Mannschaft, zu der jedes Team, vorsichtig formuliert, mit Hochachtung anreiste. „Dem Gegner den Schneid abkaufen“ war hier keine hohle Phrase. Potz erzählt, dass siegreiche Mannschaften bei Hochwasser keine Chance hatten, die Halbinsel zu verlassen. „Der Fährmann ließ einen einfach dort stehen, bis wir in Kleve einen zuständigen Mitarbeiter der Stadt angerufen hatten“, erinnert sich der 96-Jährige.

Vom Platz sei er nie geflogen, sportlicher Höhepunkt war für ihn die Meisterschaft mit der Reserve in der Saison 1964/65, so Potz. Auch die regelmäßigen Besuche im damaligen Vereinslokal „Stiefel“ an der Ecke Hoffmannallee/Thaerstraße hinterließen bleibende Eindrücke. „Du konntest dort immer hin. Allein war man nie.“

Als 2000 über die Fusion von VfB Kleve und SC Kleve abgestimmt wurde, war er dafür. Sein Sohn Heiner dagegen. Der Vater war auf der Seite der Sieger. Der 1. FC Kleve war geboren und stieg bis in die Regionalliga West auf. Mannschaften wie der 1. FC Kaiserslautern kamen auf den Bresserberg. Ein Insolvenzantrag stoppte den Höhenflug. Statt Kaiserslautern sind heute SF Niederwenigern oder SV Biemenhorst zu Gast. Doch hängt das Interesse des Jubilars am Verein nicht von der Ligazugehörigkeit ab. Er will etwas über die aktuelle Situation bei den Rot-Blauen wissen. Der 1. FC Kleve steckt im Abstiegskampf. „Was ist denn da nur mit der Ersten los?“, fragt Potz den Vorsitzenden und dreht dabei ungläubig den Kopf, als verstehe er die Welt nicht mehr.

Seit einigen Jahren kann Heinz-Hugo Potz nicht mehr auf den Platz. Dafür ist er zu schwach. Doch das Interesse am Fußball hat er nie verloren. An der Wand hängt ein riesiger Fernseher. Von seinem Bett aus hat der 96-Jährige eine hervorragende Sicht darauf. Egal ob DFB-Pokal oder sonst ein Spiel – der Jubilar schaut sich alles an.

Heinz-Hugo Potz erzählt gern von den Tagen, an denen er noch mittendrin im Geschehen war. Er tut es mit Freude und ohne Verbitterung. Auch wenn der Amateurfußball eine Geschichte der veränderten Strukturen ist. „Der Verein war und ist ein Teil meines Lebens“, sagt der Klever. Manchmal habe er mit dem VfB gelitten. Über Jahre waren es Gefühle zwischen Sehnsucht, Spaß und Schmerz. Aber Tiefpunkte gehören zu einer Beziehung dazu. Wie es manchmal auch in der Liebe so ist: Man kann nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander.