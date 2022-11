Heinz Eckl über neuem Modus: „Es gibt kleine Stellschrauben, an denen wir etwas drehen können“ Kreisspielleiter gibt Antworten zum neuen Modus in Region Zugspitze

Die Herbstrunde im neuen Modus ist in den meisten Staffeln im Kreis Zugspitze beendet. Wie es nach der Winterpause weiter geht erklärte Kreisspielleiter Heinz Eckl im Interview.

„Okay, probieren wir mal.“ So lautete der allgemeine Tenor der Fußballvereine im Kreis Zugspitze, als der Bayerische Fußball-Verband (BFV) im April 2021 gefragt hatte, ob sie etwas Neues testen wollten. Nun ist Phase eins des Pilotprojekts beendet, in fast allen Ligen – Kreisliga bis C-Klasse – ist die Winterpause angebrochen, die Teilnehmer an den Auf- und Abstiegsrunden stehen fest.

Zeit für erste Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was erwartet die Teams in Phase zwei?

Die Mannschaften werden aufgesplittet und in neue Gruppen eingeteilt. Phase zwei beinhaltet eine Auf- und eine Abstiegsrunde (mit Hin- und Rückspielen). Die jeweils drei Erstplatzierten aller Ligen – ausgenommen der C-Klassen – dürfen noch vom Aufstieg träumen und haben zugleich den Klassenerhalt sicher. Alle anderen Teams hingegen bestreiten ab dem Frühjahr den Abstiegskampf ohne Aussicht, die Liga noch nach oben verlassen zu können. Alle Vereine nehmen anhand ihrer Platzierung in der Herbstrunde Bonuspunkte mit in die Frühjahrsrunde.

Wann werden die Gruppen eingeteilt?