Der SV Kuckum steht kurz vor dem großen Wurf. – Foto: Andre Peters

Heinsberger A-Liga geht in heiße Phase Am Wochenende könnte der SV Kuckum bereits die Meisterschaft so gut wie absichern. Auch im Tabellenkeller kann es bereits zu Entscheidungen kommen. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Kückhoven Schafhausen II Kuckum Millich + 12 weitere

Der Kampf um die Meisterschaft eröffnet Tabellenführer SV Niersquelle Kuckum gegen den SV Brachelen bereits am Freitagabend (die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Anm. d. Red.). Bei einem Sieg könnte Kuckum einen weiteren wichtigen Schritt zum Meistertitel machen, der ihnen dann quasi nicht mehr abzunehmen ist.

Union ist gut drauf Im Abstiegskampf fuhr der SV Waldenrath/Straeten derweil in einem Nachholspiel am Donnerstag beim FSV Geilenkirchen einen wichtigen 4:1-Sieg ein. Damit konnte die Elf von Daniel Fliegen nach drei Niederlagen wieder punkten. Die Partie in Geilenkirchen war schon zur Pause entschieden, denn durch Treffer von Lukas Hermann, Johannes Jansen, Hendrik Beumers und Daniel Penners führten die Gäste bis zur 37. Minute mit 4:0. In der Schlussminute erzielte der FSV lediglich noch das 1:4 durch Fabrice Schmidt. Was der Dreier wert war, wird sich nun am Sonntag zeigen (Anpfiff ist bereits um 13 Uhr), wenn der SV bei Union Schafhausen II antreten muss.

Dort erwartet die Waldenrather allerdings eine harte Nuss, denn die vergangenen vier Spiele konnte die Union allesamt gewinnen. Dringend punkten muss der SV Schwanenberg als Vorletzter. Am Sonntag stellt sich Rheinland Dremmen in der Schlei vor, und es wird das erste Spiel unter dem neuen Trainer-Duo Matthias Denneburg und Alexander Königs sein. Vor dem Spiel ordnet Denneburg die Situation ein: „Zum Spiel gegen Dremmen kann ich nur sagen, dass man mit einer Einheit nicht viel ausrichten kann. Ich hoffe, dass ich zumindest in Sachen Einsatz, Wille und Motivation etwas bewirken kann. Sportlich versuche ich, mit kleinen Anpassungen etwas gegen den Trend zu arbeiten. Favorit ist und bleibt am Sonntag aber Dremmen.“ Ein besonderes Augenmerk soll auf der Stärkung der Defensive liegen: „Mit über 30 Gegentoren in der Rückrunde muss die Schießbude abgeschlossen werden“, so Denneburg.