Heinsberg: Letzte Entscheidungen in der A-Liga stehen an

Selfkant möchte die Saison auf Platz zwei beenden. – Foto: Andre Peters

Es steht der letzte Spieltag an, und im Kreisoberhaus gibt es noch zwei Fragen zu klären: Zum einen wird neben Grün-Weiß Karken und dem VfR Übach-Palenberg noch der dritte Absteiger gesucht. Außerdem entscheidet sich, wer als Tabellenzweiter Meister und Aufsteiger Dynamo Erkelenz in die Bezirksliga begleiten darf.

Im Tabellenkeller entscheidet sich die Abstiegsfrage zwischen dem SV Scherpenseel-Grotenrath und dem FSV Geilenkirchen. Mit einem Punkt mehr auf dem Konto und der deutlich besseren Tordifferenz hat Geilenkirchen die besseren Karten. Bereits um 13 Uhr tritt Geilenkirchen bei Union Schafhausen II an und wäre bei einem Sieg sicher gerettet. Zur gleichen Zeit wird die Partie zwischen dem SV Waldenrath/Straeten und Scherpenseel angepfiffen.

Scherpenseel brachte sich zuletzt mit zwei Siegen gegen Karken (4:1) und Übach-Palenberg (3:0) zurück in die Nähe des Klassenverbleibs. Geilenkirchen wiederum überraschte Mitte Mai mit einem 2:1-Sieg gegen Aufstiegsanwärter Selfkant. Beide Teams haben zuletzt also ihre gute Form unter Beweis gestellt.

Ab 15 Uhr kommt es zum großen Showdown im Kampf um Platz zwei. Tabellenzweiter ist aktuell die SG Union Würm/Lindern mit 63 Punkten. Punktgleich folgt der SC Selfkant mit dem schlechteren Torverhältnis. Würm/Lindern erwartet im letzten Heimspiel den TuS Rheinland Dremmen und wäre bei einem Sieg durch. Der SC Selfkant seinerseits muss auf einen Patzer der Union hoffen und selbst das Heimspiel gegen Absteiger Karken gewinnen.

Am letzten Spieltag ist also noch für reichlich Spannung gesorgt. Für einen Großteil der Mannschaften geht es allerdings nicht mehr um viel – außer vielleicht darum, noch ein oder zwei Plätze nach oben zu rücken.

Neben den bereits erwähnten Partien spielt am Sonntag außerdem der SV Golkrath, der als Aufsteiger eine gute Saison gespielt hat, gegen den Ligaprimus Dynamo Erkelenz. Für Erkelenz geht es am letzten Spieltag noch darum, die Meistersaison ohne Niederlage zu Ende zu bringen.

Zudem trifft am Sonntag der Oberbrucher BC auf Germania Rurich, der SV Roland Millich auf Übach-Palenberg und schließlich der SV Brachelen auf den SV Breberen, der eine starke Rückrunde hingelegt hat – und aktuell das zweitbeste Team der zweiten Saisonhälfte ist.