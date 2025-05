Heinsberg: Kranz bleibt Kreis-Vorsitzender

Er hatte nicht mal die Länge eines regulären Fußballspiels: Am Montagabend wurde der Kreistag des Fußballkreises Heinsberg im Hückelhovener Stadtteil Hilfarth abgehalten. 173 Delegierte aus den Vereinen waren der Einladung des Kreisvorstands gefolgt und erlebten einen reibungslosen Abend ohne Überraschungen. Bereits vor einigen Wochen hatten die Kreistage für die Jugend und das Schiedsrichterwesen stattgefunden.

Die ersten Worte des Abends richtete zunächst Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen an die Versammlung, er hob die gute Arbeit der Sportvereine heraus. Doch, so Jansen, sei – wie in anderen Bereichen des städtischen Lebens auch – im Sport das Geld manchmal knapp. Die Wichtigkeit des Ehrenamts sei somit nicht hoch genug einzuschätzen: „Großen Dank für die Arbeit die Sie leisten, auch im Interesse unserer Gesellschaft“, sagte Jansen.

Schon vor Beginn der Sitzung ging Fußballkreis-Vorsitzender Michael Kranz gut gelaunt durch die Reihen und begrüßte die Teilnehmer. Es schien, als wüsste Kranz da schon, dass ihm ein angenehmer Abend bevorsteht. So kam es dann auch: er wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt und darf sich auf eine weitere Amtszeit freuen, die fortan auf die kommenden vier Jahre ausgelegt ist.

Mit einem Lob an den Kreis Heinsberg begann Hans-Christian Olpen, stellvertretender Vorsitzender des Fußball-Verbands Mittelrhein (FVM), seine Grußrede: „Ich komme ja viel rum, und ich muss sagen, es ist erfreulich zu sehen, wie viele Vereinsvertreter heute hier sind.“ Anschließend sprach Olpen über die Frage, welche der Arbeit der Verband eigentlich mache. Wichtig sei dem FVM unter anderem die Vereinsberatung, aber auch die Qualifizierung von Vereinsmitarbeitern. In Zukunft solle es somit auch die Möglichkeit einer Vereinszertifizierung geben. Olpen blieb dann direkt am Rednerpult stehen und nahm zwei Ehrungen vor. Mit der silbernen Ehrennadel des FVM wurden jeweils Michael Kranz und Uli Höfels ausgezeichnet, sie ernteten dafür reichlich Applaus der Anwesenden.

Recht zügig ging es dann weiter in Hilfarth und schon war der Tagesordnungspunkt Neuwahlen erreicht, zu denen Markus Diederen als Wahlleiter fungierte. Es war klar, dass sich Michael Kranz zur Wiederwahl stellen würde – und diesmal gab es im Unterschied zum Mai 2022 keinen Gegenkandidaten, als sich Kranz nach Stimmen relativ deutlich gegen Heino Hamel durchgesetzt hatte. In der Abstimmung erhielt Kranz keine Gegenstimme, wurde so einstimmig im Amt bestätigt. Der alte und neue Kreisvorsitzende behält somit die Leitung der Wahlen der anderen Ämter.