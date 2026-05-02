Heinsberg: Die Liga schaut auf den Kampf um die Vizemeisterschaft

Am vergangenen Spieltag der Kreisliga A ist Germania Rurich etwas gelungen, was noch keinem anderen Team vergönnt war: Beim 2:2 im Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter Dynamo Erkelenz holte Rurich einen Punkt, nachdem Erkelenz zuvor alle Partien gewonnen hatte.
Offensichtlich beflügelt durch diesen Coup ging Rurich am Mittwochabend ins Nachholspiel beim SV Golkrath und setzte sich dort mit 2:0 durch. Zum Matchwinner avancierte dabei Thomas Lambertz, der sowohl in der 25. Minute als auch drei Minuten vor dem Abpfiff treffsicher war. Am Sonntag steht nun der 25. Spieltag auf dem Programm und es sieht aus, als könne Rurich die kleine Erfolgsserie fortsetzen. Schließlich wartet im Heimspiel mit Grün-Weiß Karken das aktuelle Schlusslicht der Liga.
Spannend bleibt weiterhin der Kampf um Platz zwei, der aktuell vom SC Selfkant belegt wird. Mit 48 Punkten auf dem Konto wären die Selfkanter im Moment sogar aufgrund der Quotientenregelung in die Bezirksliga aufgestiegen, denn voraussichtlich sechs der neun Kreisliga-Zweiten aus dem Verband Mittelrhein gehen mit dem jeweiligen Meister hoch. Am Sonntag wartet aber ein schweres Auswärtsspiel, denn es geht zum TuS Rheinland Dremmen. Die Heinsberger zeigten sich zuletzt in guter Form, und landeten drei Siege in Folge wie am vergangenen Sonntag mit dem 5:1 beim SV Waldenrath/Straeten.
Einen Zähler hinter dem SC Selfkant liegt der SV Brachelen auf Platz drei. Allerdings hat der SV bereits zwei Spiele mehr ausgetragen – ein Vorteil für Selfkant. Am Sonntag muss Brachelen bereits um 13 Uhr bei Union Schafhausen II antreten. Ein wenig an Boden verloren hat derweil Union Würm/Lindern auf Platz vier mit 44 Punkten nach zuletzt zwei Niederlagen. Das Heimspiel gegen den Oberbrucher BC fand bereits am Freitagabend statt (das Resultat lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor).
Im akuten Abstiegskampf befinden sich neben Karken auch noch der FSV Geilenkirchen, der VfR Übach-Palenberg und der SV Scherpenseel-Grotenrath. In Geilenkirchen treffen nun der heimische FSV und Scherpenseel im Lokalderby aufeinander. Die Gäste verfügen aktuell über einen Zähler mehr und wollen den Vorsprung ausbauen. Das scheint auch durchaus machbar zu sein, denn der FSV wartet schon seit Wochen auf einen Sieg.
Auf dem vorletzten Platz steht der VfR Übach-Palenberg und trifft im Heimspiel auf Dynamo Erkelenz, es kommt also zur maximal schweren Aufgabe. In zwei weiteren Partien erwartet der formstarke SV Breberen auf eigenem Platz den SV Waldenrath/Straeten, während der SV Roland Millich den SV Golkrath an der Gronewaldstraße empfängt.