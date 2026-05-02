Heinsberg: Die Liga schaut auf den Kampf um die Vizemeisterschaft

Im akuten Abstiegskampf befinden sich neben Karken auch noch der FSV Geilenkirchen, der VfR Übach-Palenberg und der SV Scherpenseel-Grotenrath. In Geilenkirchen treffen nun der heimische FSV und Scherpenseel im Lokalderby aufeinander. Die Gäste verfügen aktuell über einen Zähler mehr und wollen den Vorsprung ausbauen. Das scheint auch durchaus machbar zu sein, denn der FSV wartet schon seit Wochen auf einen Sieg.

Auf dem vorletzten Platz steht der VfR Übach-Palenberg und trifft im Heimspiel auf Dynamo Erkelenz, es kommt also zur maximal schweren Aufgabe. In zwei weiteren Partien erwartet der formstarke SV Breberen auf eigenem Platz den SV Waldenrath/Straeten, während der SV Roland Millich den SV Golkrath an der Gronewaldstraße empfängt.