Heins-Viererpack beim deutlichen Este-Sieg - Elstorf hadert mit Pleite

Der FC Este 2012 nutzt die Punkteteilung des VfL Maschen, um seine Kreisliga-Tabellenführung zu festigen. Dahinter bringt sich der TSV Winsen/Luhe mit seinem fünften Sieg in Serie immer besser in Stellung, wobei sich Gegner Elstorf über die Pleite sehr ärgerte. Malte Weitendorf hatte mit einem Dreierpack gute Argumente gegen Salzhausens dritten Saisonsieg vorzubringen.
Die SG Salzhausen-Garlstorf befand sich auf einem guten Weg, einen wichtigen Dreier in Holvede einzufahren. Dass der Aufsteiger letztlich doch nur einen Zähler mit auf die Heimreise nach, wusste TSV-Knipser Malte Weitendorf mit einem Dreierpack zu verhindern. Die Hausherren kamen nach einem 1:3-Rückstand spät zurück und SaGa verpasst Big Points im Abstiegskampf.
Der TuS Fleestedt fährt einen weiteren wichtigen Dreier ein und befreit sich mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen vorerst aus dem Tabellenkeller. Tristan Hruby legte mit seinem frühen Tor den Grundstein zum Erfolg (4.), Rückkehrer Luis Schönhardt Fernandez (36.) legte nach, ehe sich Fynn Jarne Sandgaard mit einem Dreierpack zum Matchwinner krönte (59., 80., 83.). Zwischenzeitlich verhinderte Moritz Haase mit dem Anschlusstor vom Punkt den lupenreinen Hattrick des Fleestedters.
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Heimerfolg gegen einen kämpfenden FCR! Wir gehen früh in Führung und können in der Folge, wenn wir unsere Vorgaben befolgen, immer wieder das Angriffspressing von Rosengarten überspielen. Besonders freut uns das 2:0 von Luis Schönhardt, der nach langer Verletzung endlich wieder an Bord ist. Im zweiten Durchgang steckt Rosengarten trotz einiger Verletzungen nicht auf und wir müssen weiter arbeiten, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende steht durch Dreierpacker Jarne Sandgaard ein verdienter 5:1-Erfolg, wobei Rosengarten zum, auf die Spieldauer gesehen, verdienten Ehrentreffer kommt. Für uns gilt es weiter zu arbeiten, um die jüngsten Erfolgserlebnisse zu bestätigen."
Mit dem Sieg festigt der FC Este 2012 seine Tabellenführung, die der VfL Maschen über ein ausstehendes Nachholspiel nur mit einem sehr deutlichen Sieg aus eigener Kraft streitig machen könnte. Jannes Heins war für die Moisburger der Matchwinner, der einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft mit einem Viererpack untermauerte.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Aus meiner Sicht war das ein nie gefährdeter Sieg. Wir haben in einem anderen System gespielt und wir haben vielleicht 15 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Die Jungs haben es dann aber gut gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen."
Nach der Niederlage beim FC Este und zwei spielfreien Wochenenden hat sich der MTV Luhdorf-Roydorf eindrucksvoll zurückgemeldet. Sascha Krause brachte den Aufsteiger schon nach drei Zeigerumdrehungen in Front, dann legte Felix Köppe einen Doppelpack nach (26., 38.). Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag von Samuel-Philip Boel (59.) und Leonard Clauer (62.) für die Entscheidung. Den Toppenstedter blieb nur der Ehrentreffer von Ben Brandt (81.).
Der VfL Maschen schien sich auf einem guten Weg zu befinden, die Tabellenführung zurückzuerobern: Nach einem Steckpass von Philip Hermsdorf war Lukas Erhorn zur Stelle und vollstreckte (15.). Insgesamt gelang es den Nenndorfern aber dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und nach der Pause durch Steffen Albers auszugleichen (56.). Letztlich mussten sich beide Duellanten mit der Punkteteilung begnügen, der VfL verlor zudem noch Leistungsträger Hermsdorf (vier Tore, fünf Assists) mit einer Roten Karte in der Nachspielzeit (90.+2).
Winsen feiert seinen fünften Sieg in Folge, geriet an der Schützenstraße aber ordentlich ins Taumeln. Als Tjark Petrasovits (75.) und Marvin Busch (78.) den 0:2-Rückstand egalisierten, waren die Elstorfer auf einem guten Weg die Partie zu drehen. Stattdessen wurde der Aufsteiger ein wenig zu risikofreudig, sodass Brian-Narian Fernando den Aufstiegsanwärter einen wichtigen Dreier sicherte.
