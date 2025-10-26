Heins-Viererpack beim deutlichen Este-Sieg - Elstorf hadert mit Pleite

Die SG Salzhausen-Garlstorf befand sich auf einem guten Weg, einen wichtigen Dreier in Holvede einzufahren. Dass der Aufsteiger letztlich doch nur einen Zähler mit auf die Heimreise nach, wusste TSV-Knipser Malte Weitendorf mit einem Dreierpack zu verhindern. Die Hausherren kamen nach einem 1:3-Rückstand spät zurück und SaGa verpasst Big Points im Abstiegskampf.

Der TuS Fleestedt fährt einen weiteren wichtigen Dreier ein und befreit sich mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen vorerst aus dem Tabellenkeller. Tristan Hruby legte mit seinem frühen Tor den Grundstein zum Erfolg (4.), Rückkehrer Luis Schönhardt Fernandez (36.) legte nach, ehe sich Fynn Jarne Sandgaard mit einem Dreierpack zum Matchwinner krönte (59., 80., 83.). Zwischenzeitlich verhinderte Moritz Haase mit dem Anschlusstor vom Punkt den lupenreinen Hattrick des Fleestedters.

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Heimerfolg gegen einen kämpfenden FCR! Wir gehen früh in Führung und können in der Folge, wenn wir unsere Vorgaben befolgen, immer wieder das Angriffspressing von Rosengarten überspielen. Besonders freut uns das 2:0 von Luis Schönhardt, der nach langer Verletzung endlich wieder an Bord ist. Im zweiten Durchgang steckt Rosengarten trotz einiger Verletzungen nicht auf und wir müssen weiter arbeiten, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende steht durch Dreierpacker Jarne Sandgaard ein verdienter 5:1-Erfolg, wobei Rosengarten zum, auf die Spieldauer gesehen, verdienten Ehrentreffer kommt. Für uns gilt es weiter zu arbeiten, um die jüngsten Erfolgserlebnisse zu bestätigen."