Heins-Doppelpack: Welle dreht Spiel in Winsen - Fleestedt marschiert

Der Blick geht auf die Konkurrenz! Während der TV Welle einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feiert, bestätigt der TuS Fleestedt seine herausragende Form. Die Ergebnisse des Mittwochabends dürften aber auch Jubel beim MTV Luhdorf-Roydorf und Sorgenfalten in Nenndorf, Buchholz und Salzhausen hervorgerufen haben.
Bitterer Abend für den TSV Winsen/Luhe! Mit einem Dreier hätten die Luhestädter sich nochmal um den Aufstiegsrelegationsplatz geworfen. Denn als Abdulgani Kanat den Favoriten in Führung brachte (14.), rückte der TSV bis auf vier Zähler an den MTV Luhdorf-Roydorf heran, bei dem Winsen am letzten Spieltag noch das direkte Duell offen hat.
Stattdessen war es der TV Welle, der einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einfuhr. Bjarne Heins drehte das Geschehen mit einem Doppelpack (24., 80.). In den Schlussminuten machte der TVW dann den Deckel durch Joker Marcel Albert drauf (86.). Welle distanziert sich damit bis auf fünf Zähler von der Abstiegszone, wo die Konkurrenz aber selbst noch ausstehende Nachholspiele hat. Am Tabellenende wird die Luft für den TuS Nenndorf bei nun acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer dünner.
Luhdorf hingegen bleibt in der Pole-Position mit Blick auf den Relegationsplatz. Der Vorsprung auf den VfL Maschen, den TSV Winsen/Luhe und den TuS Fleestedt beträgt bei vier ausstehenden Begegnungen sieben Zähler - auch der TSV Heidenau könnte über ein Nachholspiel zu den genannten Teams aufschließen. Weil der MTV noch die Aufeinandertreffen mit Maschen und Winsen offen hat, wird der starke Aufsteiger trotzdem noch Zähler brauchen, um in die Aufstiegsspiele einzuziehen.
Fynn Sandgaard brachte die Fleestedter früh in Führung (8.). Daraufhin meldete sich auch Scharmbeck langsam in der Begegnung an. Als die Gäste nach der Halbzeit am Ausgleich schnupperten, legte Ben Bornholdt für den TuS eiskalt nach (52.). Die SG schlug über einen Strafstoß von Nico Cibis zurück (58.), doch mit den weiteren Treffern von Nils Heitmann (66.) und Roman-Alexander Bittner (82.) bestätigte Fleestedt seine derzeitige Form. Die Gögel-Elf ist mit diesem Dreier das zweitstärkste Rückrundenteam - nur Meister FC Este 2012 hat in der zweiten Saisonhälfte noch mehr Punkte gesammelt.
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Wir gehen angeschlagen in diese Partie, haben einige Ausfälle zu kompensieren und spielen dennoch eine sehr gute und überzeugende Anfangsphase. Die Führung ist mehr als verdient. In der Folge wollen wir teilweise zu früh und viel und ermöglichen Scharmbeck eigene Ballbesitzphasen. Als wir uns wieder mehr Kontrolle erarbeiten, verpassen wir es, die Führung auszubauen. Der Start der zweiten Hälfte gehört Scharmbeck, doch wir machen das Tor. Durch einen Elfmeter kommt der Gast nochmal ran. Insgesamt sind es aber noch zwei weitere schöne Tore durch Kombinationen über mehrere Stationen, die uns den Sieg sichern. Einfach stark, was dieses Team für eine Entwicklung genommen hat und sich aktuell wieder belohnen kann."