Heins-Doppelpack: Welle dreht Spiel in Winsen - Fleestedt marschiert

– Foto: Matthias Schlue

Der Blick geht auf die Konkurrenz! Während der TV Welle einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feiert, bestätigt der TuS Fleestedt seine herausragende Form. Die Ergebnisse des Mittwochabends dürften aber auch Jubel beim MTV Luhdorf-Roydorf und Sorgenfalten in Nenndorf, Buchholz und Salzhausen hervorgerufen haben.

Bitterer Abend für den TSV Winsen/Luhe! Mit einem Dreier hätten die Luhestädter sich nochmal um den Aufstiegsrelegationsplatz geworfen. Denn als Abdulgani Kanat den Favoriten in Führung brachte (14.), rückte der TSV bis auf vier Zähler an den MTV Luhdorf-Roydorf heran, bei dem Winsen am letzten Spieltag noch das direkte Duell offen hat.

Stattdessen war es der TV Welle, der einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einfuhr. Bjarne Heins drehte das Geschehen mit einem Doppelpack (24., 80.). In den Schlussminuten machte der TVW dann den Deckel durch Joker Marcel Albert drauf (86.). Welle distanziert sich damit bis auf fünf Zähler von der Abstiegszone, wo die Konkurrenz aber selbst noch ausstehende Nachholspiele hat. Am Tabellenende wird die Luft für den TuS Nenndorf bei nun acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer dünner. Luhdorf hingegen bleibt in der Pole-Position mit Blick auf den Relegationsplatz. Der Vorsprung auf den VfL Maschen, den TSV Winsen/Luhe und den TuS Fleestedt beträgt bei vier ausstehenden Begegnungen sieben Zähler - auch der TSV Heidenau könnte über ein Nachholspiel zu den genannten Teams aufschließen. Weil der MTV noch die Aufeinandertreffen mit Maschen und Winsen offen hat, wird der starke Aufsteiger trotzdem noch Zähler brauchen, um in die Aufstiegsspiele einzuziehen.