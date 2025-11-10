Heinriet glänzt, Möckmühl top, Künzelsau verschießt zwei Elfer

Sportfreunde Lauffen II – Spvgg Heinriet 2:5

Ein torreiches Spiel in Lauffen, bei dem die Gäste aus Heinriet die bessere Effizienz zeigten. Lukas Eisele (8.) brachte Lauffen früh in Führung, doch Stefan Schmidt (23.) glich aus und drehte damit die Partie ein. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle: Selim Sen (36.), Finn Walleth (57.) und erneut Schmidt (60.) bauten die Führung aus, ehe Maik Ferreira (85.) auf 1:5 stellte. Denis Tabak (90., Foulelfmeter) sorgte in der Nachspielzeit für Ergebniskosmetik.

TSV Güglingen – SGM NordHeimHausen 3:1

Der TSV Güglingen zeigte große Moral nach frühem Rückstand. Florian Becher (29.) brachte die Gäste in Führung, doch nur drei Minuten später glich Defrim Mustafa (32.) aus. Max Morlok (34.) drehte die Partie umgehend, ehe erneut Mustafa (55.) den Endstand herstellte. Güglingen war das aggressivere Team, spielte mutig nach vorne und entschied die Partie mit Tempo und Entschlossenheit.

SC Abstatt – VfL Brackenheim 1:3

Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung in einem lange offenen Spiel. Frank Silvain Teku (75.) brachte Brackenheim in Führung, ehe Bouargan Abdelaali (84.) auf 0:2 erhöhte. Dominik Schnabel (90.) verkürzte noch einmal, doch Teku (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit für den endgültigen Knockout. Abstatt kämpfte leidenschaftlich, doch Brackenheim nutzte seine Chancen eiskalt.

SV Leingarten – TSV Cleebronn 1:3

Cleebronn startete furios und ging früh durch Philipp Beuttner (5.) in Führung. Ein Eigentor von Max Bilienis (31.) erhöhte auf 0:2, ehe dieser (48.) selbst den Anschlusstreffer erzielte. Doch Cleebronn blieb gefährlich und Eric Beyl (74.) machte mit dem 1:3 alles klar. Leingarten zeigte Einsatz, war aber defensiv zu anfällig gegen clevere Gäste.

GSV Eibensbach – SC Ilsfeld 0:4

Der SC Ilsfeld zeigte sich von Beginn an konzentriert und ließ dem GSV Eibensbach keine Chance. Felix Barth (6.) stellte früh die Weichen, Timo Zeltner (18.) erhöhte noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgte Chris Fackler mit einem Doppelpack (56., 70., Foulelfmeter) für klare Verhältnisse. Eibensbach hatte offensiv kaum Mittel, während Ilsfeld stark auftrat.

SGM MassenbachHausen – SV Heilbronn am Leinbach 1:1

Ein intensives Remis mit Blitzstart auf beiden Seiten: Schon in der ersten Minute traf Noah Kropp für Heilbronn (1.), doch Maximilian Preisner (4.) glich nur wenig später aus. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit vielen Zweikämpfen. Nach der Gelb-Roten Karte für Davut Sirli (76.) musste Heilbronn in Unterzahl verteidigen, rettete aber den Punkt über die Zeit.

SGM Fürfeld/Bonfeld – TGV Dürrenzimmern 4:1

Vor 100 Zuschauern zeigte die SGM Fürfeld/Bonfeld eine reife Leistung. Nach einem unglücklichen Eigentor von Markus Conz (24.) kam das Heimteam in Fahrt: Marvin Weigelt (35.) legte nach, doch Justin Görtz (51.) verkürzte kurzzeitig. Lukas Krämer (54., Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her und setzte in der Nachspielzeit (90.) den Schlusspunkt. Eine Gelb-Rote Karte für John Mendy (88.) rundete den gebrauchten Tag für Dürrenzimmern ab.

TSV Talheim 1895 – FSV Schwaigern II 1:4

Der FSV Schwaigern II zeigte sich kaltschnäuzig und nutzte seine Chancen eiskalt. Catalin Saptefrati (4.) traf früh, ehe Jonas Baumann (44., Foulelfmeter) auf 0:2 erhöhte – unmittelbar danach sah Talheims Oliver Kreh die Rote Karte (44.). In Unterzahl hatte der TSV wenig entgegenzusetzen, und die Gäste legten durch Jamie Stehle (81.) und Joshua Reichelt (89.) nach. Philipp Stapf (90.+2) betrieb kurz vor Abpfiff Ergebniskosmetik. Ein Auswärtssieg, der Schwaigern II viel Selbstvertrauen gibt.