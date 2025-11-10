Heinriet glänzt, Möckmühl top, Künzelsau verschießt zwei Elfer

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Sportfreunde Lauffen II – Spvgg Heinriet 2:5
Ein torreiches Spiel in Lauffen, bei dem die Gäste aus Heinriet die bessere Effizienz zeigten. Lukas Eisele (8.) brachte Lauffen früh in Führung, doch Stefan Schmidt (23.) glich aus und drehte damit die Partie ein. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle: Selim Sen (36.), Finn Walleth (57.) und erneut Schmidt (60.) bauten die Führung aus, ehe Maik Ferreira (85.) auf 1:5 stellte. Denis Tabak (90., Foulelfmeter) sorgte in der Nachspielzeit für Ergebniskosmetik.
TSV Güglingen – SGM NordHeimHausen 3:1
Der TSV Güglingen zeigte große Moral nach frühem Rückstand. Florian Becher (29.) brachte die Gäste in Führung, doch nur drei Minuten später glich Defrim Mustafa (32.) aus. Max Morlok (34.) drehte die Partie umgehend, ehe erneut Mustafa (55.) den Endstand herstellte. Güglingen war das aggressivere Team, spielte mutig nach vorne und entschied die Partie mit Tempo und Entschlossenheit.
SC Abstatt – VfL Brackenheim 1:3
Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung in einem lange offenen Spiel. Frank Silvain Teku (75.) brachte Brackenheim in Führung, ehe Bouargan Abdelaali (84.) auf 0:2 erhöhte. Dominik Schnabel (90.) verkürzte noch einmal, doch Teku (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit für den endgültigen Knockout. Abstatt kämpfte leidenschaftlich, doch Brackenheim nutzte seine Chancen eiskalt.
SV Leingarten – TSV Cleebronn 1:3
Cleebronn startete furios und ging früh durch Philipp Beuttner (5.) in Führung. Ein Eigentor von Max Bilienis (31.) erhöhte auf 0:2, ehe dieser (48.) selbst den Anschlusstreffer erzielte. Doch Cleebronn blieb gefährlich und Eric Beyl (74.) machte mit dem 1:3 alles klar. Leingarten zeigte Einsatz, war aber defensiv zu anfällig gegen clevere Gäste.
GSV Eibensbach – SC Ilsfeld 0:4
Der SC Ilsfeld zeigte sich von Beginn an konzentriert und ließ dem GSV Eibensbach keine Chance. Felix Barth (6.) stellte früh die Weichen, Timo Zeltner (18.) erhöhte noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgte Chris Fackler mit einem Doppelpack (56., 70., Foulelfmeter) für klare Verhältnisse. Eibensbach hatte offensiv kaum Mittel, während Ilsfeld stark auftrat.
SGM MassenbachHausen – SV Heilbronn am Leinbach 1:1
Ein intensives Remis mit Blitzstart auf beiden Seiten: Schon in der ersten Minute traf Noah Kropp für Heilbronn (1.), doch Maximilian Preisner (4.) glich nur wenig später aus. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit vielen Zweikämpfen. Nach der Gelb-Roten Karte für Davut Sirli (76.) musste Heilbronn in Unterzahl verteidigen, rettete aber den Punkt über die Zeit.
SGM Fürfeld/Bonfeld – TGV Dürrenzimmern 4:1
Vor 100 Zuschauern zeigte die SGM Fürfeld/Bonfeld eine reife Leistung. Nach einem unglücklichen Eigentor von Markus Conz (24.) kam das Heimteam in Fahrt: Marvin Weigelt (35.) legte nach, doch Justin Görtz (51.) verkürzte kurzzeitig. Lukas Krämer (54., Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her und setzte in der Nachspielzeit (90.) den Schlusspunkt. Eine Gelb-Rote Karte für John Mendy (88.) rundete den gebrauchten Tag für Dürrenzimmern ab.
TSV Talheim 1895 – FSV Schwaigern II 1:4
Der FSV Schwaigern II zeigte sich kaltschnäuzig und nutzte seine Chancen eiskalt. Catalin Saptefrati (4.) traf früh, ehe Jonas Baumann (44., Foulelfmeter) auf 0:2 erhöhte – unmittelbar danach sah Talheims Oliver Kreh die Rote Karte (44.). In Unterzahl hatte der TSV wenig entgegenzusetzen, und die Gäste legten durch Jamie Stehle (81.) und Joshua Reichelt (89.) nach. Philipp Stapf (90.+2) betrieb kurz vor Abpfiff Ergebniskosmetik. Ein Auswärtssieg, der Schwaigern II viel Selbstvertrauen gibt.
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – VfL Obereisesheim 3:2
Ein packendes Duell, das Sülzbach nach starker Aufholjagd für sich entschied. Die Gäste legten furios los: Matthias Schmidt traf schon in der 2. Minute per Foulelfmeter, und Burak Bingöl (37.) erhöhte noch vor der Pause auf 0:2. Doch Sülzbach bewies große Moral. Jannick Hahner (64.) brachte sein Team zurück ins Spiel, ehe Matthias Kranzioch (72.) ausglich. Den Schlusspunkt setzte Ricco Kolbus (81.) mit dem umjubelten 3:2.
SG Bad Wimpfen – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 4:1
Vor 150 Zuschauern zeigte Bad Wimpfen eine bärenstarke Vorstellung. Kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber doppelt zu: Ben Straub (45.+1) und Matthias Geiger (45.+2) stellten die Weichen auf Sieg. Maurice Gysinn (67.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0, ehe Laurend Mazrekaj (71.) verkürzte. Geiger hätte per Elfmeter (74.) alles klar machen können, scheiterte aber. In der langen Nachspielzeit (90.+10) traf er dann doch zum 4:1-Endstand. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Nico Spengler (90.) war es ein klarer Erfolg der Gastgeber.
SC Amorbach – TSV Hardthausen 3:5
Ein wilder Schlagabtausch mit acht Treffern begeisterte die Zuschauer. Luis Graf (26.) brachte Hardthausen in Front, doch Amorbach drehte das Spiel binnen Minuten und führte durch Maximilian Zeki Boy (45.+1) mit 2:1. Nach der Pause übernahmen die Gäste wieder das Kommando: Nick Herkert (69., 80.) drehte das Spiel, Patrick Voss (85., Foulelfmeter) erhöhte auf 2:4. Furkan Öler (88.) sorgte noch einmal für Spannung, ehe Lukas Schwab (90.+2) den Deckel draufmachte. Ein torreiches Spiel, das Hardthausen dank stärkerer Schlussphase gewann.
SGM Neudenau/Siglingen – TSV Weinsberg 1:2
Die Partie begann denkbar ungünstig für die Hausherren: Aiwan Blasini (2.) traf früh für Weinsberg. Nach der Pause erhöhte Niklas Reiff (53.), bevor Marlon Metz (86., Foulelfmeter) den Anschluss herstellte. In einer hitzigen Schlussphase sah Reiff (90.) Gelb-Rot, doch Weinsberg rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein hart erkämpfter Auswärtssieg für den TSV, während Neudenau/Siglingen trotz guter Moral ohne Punkt blieb.
Spvgg Möckmühl – TSV Ellhofen 1906 4:1
Möckmühl zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ Ellhofen kaum Raum. Elias Fleps (12.) und Lukas Stammer (23.) brachten die Hausherren früh in Front, ehe Andre Barth (26.) kurz Hoffnung bei den Gästen aufkeimen ließ. Nach der Pause aber kontrollierte Möckmühl das Geschehen, und erneut Fleps (73.) sowie Robert Biliczki (84.) machten den Heimsieg perfekt.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – SGM Langenbrettach 2:4
Die Zuschauer sahen eine torreiche Begegnung, in der die Gäste die besseren Nerven bewiesen. Mika Wörbach (12.) eröffnete für Langenbrettach, ehe Dennis Knapp (33., Foulelfmeter) ausglich. Danach nutzte Langenbrettach seine Chancen eiskalt: Finn Schönbeck (55.), Kevin Baier (65.) und Fabian Knölle (86.) sorgten für die Entscheidung. Joshua Gehrig (90.) verkürzte spät, konnte aber die Niederlage nicht verhindern.
TSV Heinsheim – TSV Löwenstein 3:0
Heinsheim zeigte sich von Beginn an überlegen und legte einen Blitzstart hin. Marcel Ciurletti (10.) eröffnete, kurz darauf erhöhte Michael Nied (14.) auf 2:0. Nach der Pause verwalteten die Gastgeber souverän und setzten durch Patrick Carvalho (65.) den Schlusspunkt. Löwenstein kam kaum gefährlich vor das Tor – ein klarer Heimsieg des TSV Heinsheim.
Kreisliga A3:
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 4:0
Ein Heimsieg für die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen, die nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte eiskalt zuschlug. Das 1:0 resultierte aus einem unglücklichen Eigentor von Martin Veyel (44.), ehe Tobias Sitzler (48., 51.) mit einem Doppelpack direkt nach der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Christian Saur (89.) setzte den Schlusspunkt zum 4:0. Bitter für die Gäste: Ralph Eurich sah in der 66. Minute die Rote Karte.
SC Michelbach/Wald – SG Taubertal/Röttingen 5:0
Der SC Michelbach/Wald war von Beginn an die bessere Mannschaft und schickte die Gäste mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Levin Offenhäußer (31.) eröffnete den Torreigen, ehe Niklas Meinhold (33., 38.) mit einem Doppelschlag vor der Pause nachlegte. Nach Wiederanpfiff erhöhten Nikolas Streckfuß (49.) und Yanic Colasuonno (65.) auf 5:0. Michelbach spielte konzentriert und offensiv stark – ein klarer Sieg.
TSG Verrenberg – TV Niederstetten 2:1
Ein spannendes Duell mit spätem Drama! Lars Gebert (29.) brachte Verrenberg verdient in Führung, doch Maurice Beier (76.) glich spät aus. Nur drei Minuten später sorgte Semih Ses (79.) für den umjubelten Siegtreffer. In der Schlussphase verpasste Niederstetten den möglichen Punkt: Marco Döffinger scheiterte mit einem Foulelfmeter (89.). Kurz darauf sah Gebert (90.) noch Gelb-Rot. Ein emotionales Ende eines intensiven Spiels, das die TSG knapp gewann.
SC Amrichshausen – SSV Gaisbach 3:1
Amrichshausen lieferte eine konzentrierte Leistung und setzte sich gegen Gaisbach durch. Julian Schmitz (40.) brachte die Gastgeber in Front, doch Jan Müller (41.) glich im Gegenzug aus. Nach der Pause traf Mikel Lucke (63., Foulelfmeter) zur erneuten Führung, ehe Jakob Limbach (87.) alles klar machte. Zwischenzeitlich vergab Lucke (69.) einen weiteren Strafstoß. Gaisbachs Robin Janda sah in der 67. Minute Gelb-Rot – die Unterzahl machte es den Gästen zusätzlich schwer.
TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:1
Ein Spiel voller Dramatik und vergebener Elfmeter. Steffen Zürn (19.) und Simon Köder (59.) brachten Dörzbach komfortabel in Führung, ehe Ejmad Demaku (62.) verkürzte. Im selben Moment vergab Demaku per Strafstoß gegen den glänzend reagierenden Keeper Leon Volk. Auch Adrian Bartula scheiterte später vom Punkt (87.). So blieb es beim 2:1-Heimsieg für den TSV, der dank seines Torwarts den Dreier festhielt.
FC Creglingen – SGM Niedernhall/Weißbach 1:3
Die Gäste spielten effektiv und bestraften Creglingen eiskalt. Jannis Weisler (37.) brachte Niedernhall/Weißbach in Führung, Cedrik Preyer (54.) legte nach, und Marco Rüttgers (61., Foulelfmeter) erhöhte auf 0:3. Erst in der Nachspielzeit gelang Ayyoub El Aarbi (90.) das Ehrentor. Die Hausherren mühten sich, fanden aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.
VfB Bad Mergentheim – SV Harthausen 1970 2:0
In einem lange torlosen Spiel belohnten sich die Gastgeber spät. Nach der Gelb-Roten Karte für Enrico Wülk (70.) geriet Harthausen in Unterzahl, und Bad Mergentheim nutzte die Räume: Marvin Heinzl (83.) brach den Bann, Bryant Oyeleke (90.) machte den Deckel drauf. Zuvor hatte Kevin Röckert (70.) noch einen Elfmeter vergeben – am Ende stand trotzdem ein Heimsieg.
TSV Kupferzell – 1. FC Igersheim 2:3
Ein packendes Spiel mit spätem Wendepunkt. Thomas Leer (11.) und Moritz Jakesch (40.) trafen für Kupferzell, während Alexander Stirn (18.) und Mj Nocillas (74.) für Igersheim ausglichen. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Marvin Sauer (89.) kurz vor Schluss zu und bescherte den Gästen den Auswärtssieg. Kupferzell dominierte lange, wurde aber in der Schlussphase bitter bestraft.
