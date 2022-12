Heinrich Thur: Immer ein offenes Ohr und verlässlich Groß-Gerauer Ehren-Kreisschiedsrichterobmann im Alter von 88 Jahren verstorben

RÜSSELSHEIM. Die Asthma-Erkrankung stand einer aktiven Laufbahn früh im Weg, und auch seine Einsätze mit der Trillerpfeife blieben aus diesem Grund überschaubar. Doch der Fußballsport im Kreis Groß-Gerau hat Heinrich Thur trotzdem sehr viel zu verdanken. Rund 35 Jahre lang bekleidete und prägte der im rheinhessischen Albig geborene Rüsselsheimer unterschiedliche Aufgaben im Kreisschiedsrichter-Ausschuss, dessen Vorsitz er nach zwei Jahren als Bezirks-Lehrwart schließlich 1972 übernahm und bis 2000 mit großem Engagement und beständiger Zuverlässigkeit ausfüllte. Am 27. November ist Thur im Alter von 88 Jahren nach einem kurzen Aufenthalt in einem Krankenhaus in Darmstadt unerwartet gestorben.

Nahe liegend, dass das Ableben des Ehren-Kreisschiedsrichterobmanns bei der Zusammenkunft der Unparteiischen aus dem Kreis Groß-Gerau am Montag größeren Raum einnahm. Thurs Nachfolger Uwe Lang nutzte die Gelegenheit zu einer persönlichen Laudatio, der sich eine Schweigeminute anschloss: „Ich habe Heinrich als grundehrlichen und verlässlichen Sportsmann kennengelernt, der immer ein offenes Ohr für uns Schiedsrichter hatte. Man konnte sich absolut auf ihn verlassen. Meine eigene Schiedsrichterkarriere hat er positiv unterstützt und gefördert. Ohne ihn wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ich verneige mich vor einem großen Kameraden, für seine Verdienste um das Schiedsrichterwesen und vor allem für unsere Vereinigung.“

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Rüsselsheim in die A-Siedlung umgezogen, arbeitete der gelernte Schreiner bis zur Pensionierung beim hiesigen Autobauer. Zunächst Mitglied beim SC Opel, schloss sich Thur 1969 der SG Eintracht an, wo er sich ebenfalls in die Vereinsarbeit einbrachte und 2019 für seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Unvergessen, so Lang, seien zudem die zahlreichen Schiedsrichter-Fußballturniere, deren Ausrichtung vor Ort oder deren Teilnahme Thur federführend organisierte, auch hier unterstützt von seiner 2016 verstorbenen Frau Helga.