Heinrich Christl holt den TSV Peißenberg aus dem Tabellenkeller Kreisliga 1 von Christian Heinrich · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga 1 Rückrunde 25/26, TSV Peißenberg-WSV Unterammergau (2:0), 25.4.26 – Foto: Roland Halmel

Der 65-Jährige kam aus dem Ruhestand zurück. Seitdem ist die Mannschaft ungeschlagen. Seine Methode überzeugt die jungen Spieler.

Für Adrian Erhart ist es selbst ein Rätsel, warum seine Mannschaft auf einmal wieder Hoffnung im Abstiegskampf der Kreisliga 1 geschöpft hat. „Es ist nicht ganz erklärbar“, findet der Keeper des TSV Peißenberg. Seit Heinrich Christl auf der Trainerbank sitzt, hat der ehemalige Tabellenvorletzte keine Begegnung mehr verloren. Zwei Siege und ein Unentschieden lassen den Verein wieder vom direkten Klassenerhalt träumen. Eine solche Serie hat es in dieser Saison beim TSV noch nicht gegeben. Dass der Trainer nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Zwar betonen alle, mit denen man in Peißenberg spricht, dass Christls Vorgänger Fritz Stögbauer in einer schwierigen Situation hervorragende Arbeit geleistet hat, doch richtig aufwärts geht es bei den Kickern erst seit ein paar Wochen. „Vielleicht gibt er uns ein paar Prozent mehr“, vermutet Erhart.

Erstaunlich ist das schon. Christl hatte sich eigentlich aus der Szene zurückgezogen und befand sich seit einiger Zeit im Ruhestand, den er nur auf die drängende Bitte der Abteilungsleitung wieder verlassen hat. Mit seinen 65 Jahren gehört er eigentlich nicht mehr der Generation an, die die Sprache seiner jungen Kicker spricht. Nur trifft er bei allen den richtigen Ton. Christl hat bei sich alles darauf ausgerichtet, um die Mission „Klassenerhalt“ zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Das wissen seine Kicker natürlich. Entsprechend authentisch kommt es rüber, wenn der Übungsleiter seiner Mannschaft etwas von Opfern erzählt, die jeder auf sich nehmen muss, um die Herausforderung zu bewältigen. „Er hat seine persönlichen Befindlichkeiten in den Hintergrund gestellt“, betont Johann Schwaller. Um sich durch nichts und niemanden ablenken zu lassen, hat der Übungsleiter den Spartenchef des TSV sogar damit beauftragt, alle Presseanfragen für ihn zu erledigen. Es muss genügen, wenn er mit seinen Spielern spricht. Das ist clever, weil es den gesamten Verein auf das Thema „Klassenerhalt“ fokussiert und keine Nebenschauplätze mehr zulässt. Schwaller hat jedenfalls schon „die Trendwende“ zum Besseren ausgemacht und schwärmt von einer „sehr guten Ansprache“ und von „Zug im Training“.