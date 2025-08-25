Heininger Heimsieg zum Auftakt in die neue Runde

Der 1. FC Heiningen hat am ersten Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils ein Ausrufezeichen gesetzt und die TSG Salach mit 2:0 besiegt. Die Elf von Trainer Dominik Mader überzeugte über weite Strecken mit Spielkontrolle, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und zwei sehenswert herausgespielten Treffern.

Die Gastgeber fanden schnell ins Spiel und belohnten sich bereits in der siebten Minute. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über mehrere Stationen legte Marc Galla quer auf Bent Hofele, der überlegt ins Eck einschob. Heiningen blieb danach am Drücker und hatte durch Dennis Kleber (14.) und erneut Hofele (44.) weitere gute Möglichkeiten. Salach brauchte eine Weile, um in die Partie zu finden, wurde aber ab Mitte der ersten Hälfte gefährlicher. Vor allem über Standardsituationen sorgte die TSG für Gefahr. Kivotidis (23.), Akcay (33.) und Herbst (41., direkter Freistoß) verpassten den möglichen Ausgleich. Zur Pause stand eine knappe, aber verdiente 1:0-Führung für die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Heiningen nochmals das Tempo. Chancen von Hofele (48.) und Luca Erhart (61.) vereitelte TSG-Keeper Nagel, der mehrfach glänzend parierte. In der 67. Minute war aber auch er machtlos. Carmelo Trumino, einer von gleich drei Heininger Neuzugängen in der Startelf, zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern herrlich über die Mauer und stellte auf 2:0. In der Schlussphase verpasste Heiningen durch Safa Gürbüz (82.) und erneut Trumino (84.) sogar den dritten Treffer. Auf der anderen Seite hatte Salach in der 88. Minute noch die große Chance zum Anschluss, setzte den Kopfball aber knapp vorbei.

Heiningen startete mit einer überzeugenden Vorstellung in die Saison und ließ über 90 Minuten nur wenig zu. Salach hielt kämpferisch dagegen, konnte sich aber trotz einiger Chancen nicht mit einem Tor belohnen. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Heimsieg für den FCH.