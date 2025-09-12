Heiningen zieht in die vierte Pokalrunde ein

Der 1. FC Heiningen wurde seiner Favoritenrolle beim B-Ligisten gerecht, gewann auch in dieser Höhe verdient mit 0:6 und zog damit in die vierte Pokalrunde ein, die am Donnerstag, 02.10.2025 ausgetragen wird.
Von Beginn an übernahm der 1. FC Heiningen im Pokalspiel der dritten Runde bei der TSuGV Großbettlingen das Kommando und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer als Favorit ins Duell gegangen war. Die ersten Minuten verliefen noch recht ausgeglichen, mit wenig nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Doch ab der 14. Minute nahm das Spiel Fahrt auf. Alperen Karaceylan prüfte den Großbettlinger Keeper mit einem ersten Schuss, ehe in der 17. Minute Dennis Kleber aus der Distanz nur die Latte traf. Kurz darauf brachte Marc Galla einen Eckball gefährlich ins Zentrum, wo Kevin Vincek per Kopf das 0:1 erzielte (18.). Heiningen blieb druckvoll. Nach einer sehenswerten Kombination über Vincek und Erhart kam Nikolas Provenzano im Strafraum zum Abschluss. Zwar konnte der Torwart den ersten Schuss noch parieren, aber beim Nachschuss war er machtlos und es stand 0:2 für Heiningen (28.). Die Gäste drängten auf weitere Tore. Tom Weihler veredelte eine Freistoßvariante nach Vorarbeit von Berk Baybüyük und erhöhte auf 0:3 (35.). Großbettlingen kam zu einer ersten Annäherung ans gegnerische Tor, aber der Abschluss blieb ungefährlich. Nach weiteren Aluminiumtreffern und vergebenen Großchancen (u. a. durch Vincek und Erhart) rettete sich Großbettlingen mit einem 0:3 in die Pause.
Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Heiningen gleich dreifach, ohne dass der Spielfluss litt. Im Gegenteil. Bereits in der 50. Minute setzte sich Yaya Schwenk auf links durch und bediente Vincek, der zum 0:4 einschob. Nur drei Minuten später war es erneut Kevin Vincek, diesmal nach Vorlage von Tim Glaser, der seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Ergebnis auf 0:5 schraubte (53.). Auch im weiteren Verlauf blieb Heiningen klar überlegen. Yaya Schwenk besorgte schließlich in der 73. Minute das 0:6, vorbereitet von Nikolas Provenzano. Großbettlingen verteidigte aufopferungsvoll und konnte sich auf Schlussmann Langner verlassen, der weitere Gegentore verhinderte. In der Schlussphase gelang dem Heimteam beinahe noch der Ehrentreffer, Sebastian Veit zielte jedoch knapp über das Tor. Heiningen blieb weiterhin gefährlich, doch Großbettlingen hielt tapfer dagegen, sodass es am Ende beim 0:6 blieb.
Der 1. FC Heiningen feierte einen hochverdienten 6:0-Auswärtserfolg bei der TSuGV Großbettlingen und zieht damit souverän in die vierte Runde des Pokals ein. Überragender Akteur war Kevin Vincek mit drei Treffern. Das Spiel war trotz der deutlichen Überlegenheit der Gäste von Fairness auf beiden Seiten geprägt und bot den Zuschauern zahlreiche sehenswerte Offensivaktionen.