Heiningen zieht in die vierte Pokalrunde ein

Der 1. FC Heiningen wurde seiner Favoritenrolle beim B-Ligisten gerecht, gewann auch in dieser Höhe verdient mit 0:6 und zog damit in die vierte Pokalrunde ein, die am Donnerstag, 02.10.2025 ausgetragen wird.

Von Beginn an übernahm der 1. FC Heiningen im Pokalspiel der dritten Runde bei der TSuGV Großbettlingen das Kommando und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer als Favorit ins Duell gegangen war. Die ersten Minuten verliefen noch recht ausgeglichen, mit wenig nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Doch ab der 14. Minute nahm das Spiel Fahrt auf. Alperen Karaceylan prüfte den Großbettlinger Keeper mit einem ersten Schuss, ehe in der 17. Minute Dennis Kleber aus der Distanz nur die Latte traf. Kurz darauf brachte Marc Galla einen Eckball gefährlich ins Zentrum, wo Kevin Vincek per Kopf das 0:1 erzielte (18.). Heiningen blieb druckvoll. Nach einer sehenswerten Kombination über Vincek und Erhart kam Nikolas Provenzano im Strafraum zum Abschluss. Zwar konnte der Torwart den ersten Schuss noch parieren, aber beim Nachschuss war er machtlos und es stand 0:2 für Heiningen (28.). Die Gäste drängten auf weitere Tore. Tom Weihler veredelte eine Freistoßvariante nach Vorarbeit von Berk Baybüyük und erhöhte auf 0:3 (35.). Großbettlingen kam zu einer ersten Annäherung ans gegnerische Tor, aber der Abschluss blieb ungefährlich. Nach weiteren Aluminiumtreffern und vergebenen Großchancen (u. a. durch Vincek und Erhart) rettete sich Großbettlingen mit einem 0:3 in die Pause.