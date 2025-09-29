Heiningen wieder zurück in der Erfolgsspur

Von Beginn an übernahm Heiningen die Kontrolle und erspielte sich erste Chancen. Zunächst fehlte jedoch die Präzision im Abschluss. Sowohl Yaya Schwenk (21.) als auch Carmelo Trumino (33., Freistoß) und Alexander Meyer (34.) scheiterten knapp. In der 42. Minute war es dann soweit. Nach einer Ecke stieg Yaya Schwenk am höchsten und köpfte zur verdienten Führung ein. Nur zwei Minuten später legte Carmelo Trumino per sehenswert direkt verwandeltem Freistoß zum 0:2-Halbzeitstand nach.

Nach der Pause drückte Heiningen weiter aufs Tempo. Kevin Vincek erhöhte in der 51. Minute nach feiner Flanke von Alexander Meyer auf 0:3. Kurz danach keimte kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Dominik Alt in der 53. Minute nach einem energischen Abschluss auf 1:3 verkürzte, doch Heiningen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Nur acht Minuten später stellte Trumino den alten Abstand wieder her, nachdem Bent Hofele ihn mustergültig bedient hatte (61.). Danach nahm der FCH richtig Fahrt auf. Hofele selbst war in der 70. Minute bedeutend Mitverantwortlich bei einem kuriosen Treffer zum 1:5, als der Ball nach einem Zweikampf irgendwie über die Linie trudelte. Auch Joker Tim Glaser durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Nach schönem Zuspiel von Kevin Vincek traf er überlegt zum 1:6 (80.). Den Schlusspunkt setzte Bent Hofele in der 83. Minute. Nach einer starken Vorarbeit von Berk Baybüyük drehte er sich clever um seinen Gegenspieler und markierte mit seinem Tor den 1:7-Endstand. Die Hausherren hielten zwar über weite Strecken kämpferisch dagegen, doch gegen die variabel agierende Offensive der Gäste fanden sie kaum Lösungen. Lediglich der Treffer von Alt sorgte kurzzeitig für Jubel, ansonsten war die Partie klar in Heininger Hand und der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.