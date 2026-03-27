Heiningen unter Zugzwang: Das Titelrennen am 21. Spieltag Bezirksliga Neckar/Fils: Ebersbach will die Spitze behaupten, Heiningen kämpft um den Anschluss im Aufstiegsrennen. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils rücken die Partien um die vorderen Plätze am 21. Spieltag in den Fokus. Nach den bisherigen Ergebnissen führt der SV Ebersbach/Fils die Tabelle mit 52 Punkten an, hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert als der direkte Konkurrent aus Heiningen. Am kommenden Sonntag stehen richtungsweisende Begegnungen an, die sowohl Auswirkungen auf die Meisterschaft als auch auf den Kampf um den Klassenerhalt haben werden.

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In Kirchheim treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren erstes Aufeinandertreffen in dieser Saison außergewöhnlich verlief. Der VfL Kirchheim, aktuell Tabellenfünfter mit 38 Punkten, unterlag im Hinspiel in Faurndau knapp mit 5:7. Die Gastgeber benötigen einen Sieg, um den Kontakt zum Relegationsplatz zu halten, während der FV Vorwärts Faurndau mit 31 Punkten auf Rang sieben eine stabile Mittelfeldposition festigen möchte.

Die Rollenverteilung in dieser Partie ist eindeutig. Der Tabellensechste aus Weilheim (35 Punkte) empfängt das Schlusslicht der Liga. Die Reserve des SC Geislingen konnte in 20 Spielen lediglich fünf Punkte sammeln und weist eine Tordifferenz von minus 71 auf. Bereits das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den TSV Weilheim, der sich souverän mit 5:0 durchsetzen konnte.

Der TSV RSK Esslingen belegt derzeit mit 38 Punkten den vierten Tabellenplatz und hat aufgrund eines noch ausstehenden Nachholspiels gute Chancen, weiter nach oben zu rücken. Gegner Türkspor Nürtingen steckt hingegen mit 21 Punkten auf Rang 12 mitten im Abstiegskampf. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 2:2-Unentschieden, was zeigt, dass die Nürtinger gegen Top-Teams punkten können.

Für den TSV Jesingen zählt im Kampf gegen den Abstieg jeder Punkt. Als Tabellenvorletzter mit 15 Punkten gastieren sie beim 1. FC Frickenhausen, der mit 24 Punkten auf Platz 11 ebenfalls noch nicht gesichert ist. Jesingen kann aus dem Hinspiel Hoffnung schöpfen, das sie überraschend deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Frickenhausen wird bestrebt sein, diesen Ausrutscher vor heimischem Publikum zu korrigieren.

Der TSV Denkendorf hat sich mit 28 Punkten im Mittelfeld der Tabelle auf Rang acht etabliert. Ganz anders stellt sich die Situation für den FV Plochingen dar, der mit 17 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz rangiert und damit derzeit einen Abstiegsplatz belegt. Das Hinspiel in Plochingen entschied Denkendorf mit 3:1 für sich. Plochingen steht somit unter Zugzwang, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.

Der Tabellenzweite aus Heiningen (49 Punkte) darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn er den SV Ebersbach/Fils unter Druck setzen will. Mit dem TSV Oberboihingen kommt ein Gegner, der mit 24 Punkten auf dem zehnten Platz steht. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind für die Gäste schmerzhaft, da Heiningen dort einen deutlichen 7:1-Kantersieg feierte. Für den Favoriten ist ein Sieg Pflicht, um im Titelrennen alle Trümpfe in der Hand zu behalten.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim TSG Salach TSG Salach 15:30 PUSH