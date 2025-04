Heiningen und Ebersbach trennen sich 2:2

Im spannenden Duell zwischen dem FC Heiningen und dem SV Ebersbach/Fils trennten sich beide Teams am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer sahen eine Partie mit viel Einsatz, Emotionen und vier sehenswerten Treffern.

Die Hausherren kamen besser in die Partie und verzeichneten früh erste Abschlüsse – Baybüyük (6.) und Mayer (17.) sorgten für Gefahr, ehe Marc Galla in der 18. Minute den verdienten Führungstreffer erzielte. Sein abgefälschter Distanzschuss schlug unhaltbar im Netz ein. Ebersbach ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der 35. Minute glich Grünenwald per Kopfball nach einem Freistoß aus – es war der erste zwingende Angriff der Gäste.