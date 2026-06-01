Heiningen und Ebersbach siegen – Finale am letzten Spieltag

– Foto: Hartmut Mader

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils am Sonntag, dem 31. Mai 2026, hat keine Vorentscheidung im Titelkampf gebracht – im Gegenteil. Beide Spitzenteams erfüllten ihre Pflicht: Der 1. FC Heiningen gewann 3:0 bei FV Vorwärts Faurndau, der SV Ebersbach/Fils fegte TSV Weilheim/Teck mit 5:0 vom Platz. Nach 29 Spieltagen steht Heiningen mit 73 Punkten auf Rang eins, Ebersbach mit 72 auf Rang zwei. Beim letzten von 30 Spieltagen fällt die Entscheidung über die Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils.

Ein überraschendes Ergebnis auf dem Esslingen-Platz. Die Gastgeber starteten stark und gingen durch Finn Scheuing (15.) und Timon Kogios (18.) schnell mit 2:0 in Führung. Doch dann übernahm Michael Blind das Spiel vollständig und traf in der 21., 25. und 26. Minute dreimal in Folge zum 2:3 für Plochingen – ein Hattrick in fünf Minuten. Lukas Aleksander Nixdorf brachte Esslingen in der 50. Minute noch einmal auf 3:3 heran, doch Lukas Werner (76.) und Sebastian Munz (88.) sorgten für den 5:3-Endstand zugunsten der Gäste. Ein Rückschlag für Esslingen (52 Punkte, Rang 4), ein wichtiger Sieg für Plochingen (30 Punkte, Rang 13).

Gestern, 15:00 Uhr TSG Salach TSG Salach 1. FC Donzdorf FC Donzdorf 2 1 Abpfiff Eine dramatische Partie in Salach. Umut Sat brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch Marvin Herbinger glich für Donzdorf noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+1 Minute aus. Ein Remis schien das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein – bis Umut Sat in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, Minute 90.+18, den Siegtreffer erzielte und Salach drei Punkte sicherte. Salach klettert auf 43 Punkte (Rang 8), Donzdorf bleibt bei 55 Punkten auf Rang drei, hat aber den dritten Rang trotz der Niederlage weiterhin inne.

Gestern, 15:00 Uhr SC Geislingen SC Geisling. II TSV Oberboihingen Oberboihing. 2 8 Abpfiff Oberboihingen ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen. Thomas Burkhardt (8.), Philipp Röseke (15.), Alexander Jost (23.) und Valentin Maier (32. und 40.) stellten bereits zur Halbzeit auf 5:0. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber durch Oladimeji Douye Adedapo (55.) und Ceyhun Bahadir (80.) zwar zweimal auf die Anzeigetafel, doch Röseke (67.), A. Teixeira Nogueira (77.) und Simon Herthneck (88.) sorgten für den 8:2-Endstand. Oberboihingen (40 Punkte, Rang 9) feierte einen klaren Auswärtserfolg. Geislingen bleibt mit 6 Punkten aus 29 Spielen am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau 1. FC Heiningen FC Heiningen 0 3 + Video Heiningen löste die Aufgabe in Faurndau mit einer klaren Ansage. Safa Gürbüz traf bereits in der 3. und 6. Minute doppelt und stellte die Weichen früh auf Sieg. Faurndau fand keine Antwort auf die Effizienz der Gäste. Janis Lucien Ascherl machte in der 86. Minute mit dem 3:0 alles klar. Heiningen steht nun bei 73 Punkten auf Rang eins und wartet auf den letzten Spieltag. Der Meistertitel ist zum Greifen nah – aber erst nach Spieltag 30 entschieden.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. 0 5 Abpfiff Ebersbach antwortete auf den Heiningen-Sieg mit einer überzeugenden Leistung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Ebersbach in der zweiten Hälfte richtig auf: Simon Buchele traf in der 53. und 63. Minute, Felix Roos erhöhte in der 59. Minute auf 3:0. Felix Weisl (81.) und Can Kanarya (85.) sorgten für den 5:0-Endstand. Ebersbach steht nun bei 72 Punkten – einen Zähler hinter Heiningen. Alles ist offen für den letzten Spieltag.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim TSV Denkendorf Denkendorf 1 2 Abpfiff Denkendorf gewann das Duell der unteren Tabellenhälfte verdient. Tizian Beinschrodt brachte die Gäste in der 60. Minute in Führung, Labinot Zhegrova erhöhte in der 75. Minute auf 2:0. Berkheim gelang durch Oliver Wamsler in der Nachspielzeit (90.+4) nur noch der Anschlusstreffer. Denkendorf (39 Punkte, Rang 10) setzt sich weiter von Berkheim (26 Punkte, Rang 14) ab.

Gestern, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. 3 5 Abpfiff Ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Frickenhausen. Alperen Nehir brachte Türkspor in der 7. Minute in Führung, Daniel Kühnbach Azevedo glich für Frickenhausen in der 14. Minute aus. Valon Dodaj stellte auf 2:1 für die Gastgeber, doch Sergio Portale drehte die Partie mit Treffern in der 37. und 40. Minute. Denis Köhler erhöhte in der 51. Minute auf 4:2. Valon Dodaj traf noch zweimal in der 83. Minute, Sergio Portale schloss in der 78. Minute seinen Hattrick ab. Frickenhausen (33 Punkte, Rang 12) holt drei wichtige Punkte, Türkspor (34 Punkte, Rang 11) verliert Boden.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen VfL Kirchheim/Teck Kirchheim/T 2 6 Abpfiff + Video Kirchheim zeigte eine starke Auswärtsleistung und gewann klar mit 6:2. Argjend Shalaj war der überragende Akteur und traf in der 4., 36. und 74. Minute dreifach. Felix Böhringer erhöhte in der 67. Minute auf 3:0, ein Eigentor brachte Jesingen in der 72. Minute kurzzeitig auf 1:3 heran. Elias Kiedaisch und Manuel Lisac sorgten in der 90. Minute mit dem 5:2 und 6:2 für den Endstand. Fabio Stumpe traf für Jesingen in der 86. Minute zum 2:5. Kirchheim (45 Punkte, Rang 7) schließt die Saison mit einem eindrucksvollen Auftritt ab, Jesingen (24 Punkte, Rang 15) bleibt im unteren Tabellenbereich.

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