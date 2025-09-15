Heiningen und Donzdorf stolpern – Kirchheim nutzt die Chance

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte unerwartete Wendungen. Während die Favoriten Heiningen und Donzdorf erstmals Punkte abgaben, nutzte Kirchheim/Teck die Gelegenheit und kletterte mit einem Sieg nach vorn. Spektakel gab es auch im Tabellenkeller, wo Berkheim weiter sieglos bleibt.

Was für ein Offensivspektakel! Geislingen II startete furios und führte nach 14 Minuten bereits mit drei zu eins. Doch Türkspor ließ sich nicht beirren, kämpfte sich durch Alperen Kidik und Mikail Kücüksolak zurück. In der Schlussphase drehten Melik Öneri und Esad Abanoz die Partie endgültig. Türkspor feiert den zweiten Saisonsieg, während Geislingen II weiter ohne Punkt am Tabellenende steht.

Esslingen feierte einen emotionalen Heimsieg und setzte sich gegen Aufsteiger Denkendorf durch. Maurice Regber brachte die Hausherren früh per Elfmeter in Front, ehe Alessandro Nicastro ebenfalls vom Punkt ausglich. Danach übernahm Esslingen die Kontrolle: Tilman Weißenborn und Timon Kogios trafen, erneut Regber erhöhte mit seinem zweiten Strafstoßtreffer. Georgios Natsis verkürzte noch, doch die Rote Karte gegen Marcel Raposo änderte nichts mehr am Esslinger Sieg. Beide Teams stehen nun mit sechs Punkten im Mittelfeld.

Der Tabellenzweite musste sich mit einem Remis begnügen. Oberboihingen ging durch Fabian Heim nach einer Stunde in Führung. Donzdorf tat sich schwer, kam aber durch Melih Karahan in der 81. Minute noch zum Ausgleich. Kurz darauf schwächte sich der Gastgeber mit einer Gelb-Roten Karte für Florian Bauer. Donzdorf bleibt zwar ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Spitze. Oberboihingen nimmt einen wichtigen Zähler aus der Fremde mit.

Die erste Halbzeit blieb torlos. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: In der 52. Minute brachte Meksud Čolić den VfL Kirchheim/Teck in Führung und eröffnete damit die entscheidende Phase. Nur sieben Minuten später erhöhte Nico Crisigiovanni in der 59. Minute auf 2:0. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. In der Nachspielzeit setzte Luca Keck mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.

Faurndau sah lange wie der klare Sieger aus. Samuele Runza mit einem Dreierpack und Bleron Visoka stellten auf vier zu eins. Doch Berkheim bäumte sich in der Schlussphase auf: Oliver Wamsler traf doppelt, Michael Wamsler machte es in der Nachspielzeit noch einmal spannend. Am Ende reichte es nicht, Faurndau jubelte über den zweiten Saisonsieg. Berkheim bleibt weiter punktlos und Schlusslicht. ---

Der Favorit ließ erstmals Punkte liegen. Kevin Vincek brachte Heiningen kurz nach der Pause in Führung, doch die Gäste schwächten sich durch zwei Gelb-Rote Karten. Plochingen witterte seine Chance und belohnte sich spät: Egzon Huruglica traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Ausgleich. Heiningen bleibt Tabellenführer, doch Donzdorf sitzt punktgleich im Nacken. Plochingen feiert zumindest den ersten Zähler der Saison.

