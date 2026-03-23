Heiningen triumphiert im Gipfel: Vorentscheidung im Titelkampf?

– Foto: Hartmut Mader

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils haben sich die Ereignisse an beiden Enden der Tabelle zugespitzt. Während das Spitzenduo einen weiteren Schritt machte, lieferten sich die Kellerkinder einen heroischen Schlagabtausch. Es war ein Spieltag der knappen Entscheidungen und der großen moralischen Leistungen, der die Hierarchie in der Liga weiter festigt, aber auch für Überraschungen im Abstiegskampf sorgte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einer wechselhaften Partie sicherte sich der TSV Berkheim drei wichtige Punkte beim Tabellenschlusslicht. Michael Wamsler brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, worauf Luca de Lucia mit dem 1:1 antwortete. Durch Treffer von Sebastian Franken zum 1:2 und Domenic Spohn zum 1:3 schien Berkheim bereits auf der Siegerstraße. Geislingen kam jedoch zurück: Yunus Polat verkürzte auf 2:3, und Jaden Heller erzielte den Ausgleich zum 3:3. Am Ende war es erneut Sebastian Franken, der mit seinem Tor zum 3:4 den Auswärtssieg für Berkheim besiegelte.

Im Spitzenspiel der Liga bewies der 1. FC Heiningen seine Klasse und Effizienz. Carmelo Trumino erzielte die Führung zum 0:1 für den Tabellenführer. Dennis Kleber baute diesen Vorsprung mit dem Tor zum 0:2 weiter aus. Donzdorf bemühte sich in der Folge um den Anschluss, kam durch Josip Skrobic zum 1:2, konnte die Heimniederlage gegen den Ligaprimus jedoch nicht mehr abwenden.

Der SV Ebersbach bleibt punktgleich mit Heiningen an der Tabellenspitze. Beim FV Plochingen zeigten die Gäste eine konzentrierte Defensivleistung und nutzten ihre Gelegenheiten im Angriff konsequent. Manuel Tamas erzielte das 0:1, ehe Laurin Zimmermann mit dem Treffer zum 0:2-Endstand für klare Verhältnisse sorgte und den Auswärtssieg sicherte.

In Oberboihingen gab es keinen Sieger zwischen dem TSV und dem VfL Kirchheim. Die Gäste aus Kirchheim gingen zunächst durch Fotios Adeneler mit 0:1 in Führung. Oberboihingen zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam durch Thomas Burkhardt zum 1:1-Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend.

Die Zuschauer in Salach sahen ein ausgeglichenes Duell, das leistungsgerecht unentschieden endete. Umut Sat brachte Salach mit 1:0 in Front, Fatih Özkahraman glich für Türkspor zum 1:1 aus. Erneut war es Umut Sat, der für die Hausherren zum 2:1 traf, doch Tarik Serour stellte mit seinem Tor zum 2:2 den Endstand her und sicherte Nürtingen einen Punkt.

Faurndau konnte sich gegen den TSV Weilheim knapp behaupten. Dogukan Dogan war der entscheidende Akteur auf Seiten der Gastgeber: Er erzielte die Treffer zum 1:0 und 2:0. Weilheim kam durch Tim Reick zwar noch zum 2:1-Anschlusstreffer, konnte die Partie in der Schlussphase jedoch nicht mehr drehen.

Ein deutlicher Erfolg gelang dem TSV Jesingen im Heimspiel gegen Denkendorf. Timo Mader eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. In der Folge schraubten Sascha Flegel zum 2:0, Philipp Haußer zum 3:0 und Max Kauf zum 4:0 das Ergebnis in die Höhe. Marcello Di Fabio markierte für Denkendorf schließlich den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

In der abschließenden Partie des Spieltags behielt Esslingen gegen Frickenhausen die Oberhand. Finn Hammerle erzielte das 1:0 für den RSK, doch Aurelio Portale gelang der Ausgleich zum 1:1 für die Gäste. Die Entscheidung fiel durch Anastasios Ketsemenidis, der zum 2:1 traf und Esslingen damit den Heimsieg sicherte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________