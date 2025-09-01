Heiningen Sieger im Voralb-Derby

Wie in den vergangenen Aufeinandertreffen konnte die zweite Mannschaft des 1. FC Heiningen den Derbysieg der zweiten Mannschaften aus Eschenbach und Heiningen für sich verbuchen. Die jungen Staren begannen druckvoll mit schnellem direktem Flügelspiel, scheiterten aber immer wieder am oder im Strafraum an der kompakten Eschenbacher Abwehr. In der 18. Minute war es dann aber endlich soweit. Nach einem Eckball drückte Niclas Schmidt den Ball zum 0:1 über die Torlinie. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel, aber nach 29 Minuten schaffte es die Heininger Defensive nicht den Ball zu klären und Eschenbach erzielte den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich zum 1:1. In der 34. Minute erkämpfte sich Jonas Tok den Ball und bediente Marcel Bersdorf, der das Spielgerät mit einem trockenen Schuss rechts unten zum 1:2 im gegnerischen Tor unterbrachte. Die Freude hielt jedoch erneut nicht lange an weil die Gastgeber quasi im Gegenzug den Ausgleich zum 2:2 erzielten. Heiningen drückte weiterhin, ließ aber weitere Chancen liegen und hatte mit einem Lattentreffer von Tok auch noch Pech. Mit diesem ausbaufähigen Ergebnis ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte hatten die Eschenbacher die erste Chance. Das erste Tor der zweiten Hälfte zum 2:3 erzielte aber Jonas Tok, als er sich in der 49. Minute nach Vorlage von Bersdorf im Strafraum erfolgreich durchsetzt. Im Anschluss dominierten die jungen Staren das Mittelfeld, bleiben aber ohne Erfolgserlebnis. Nach zwei Wechseln erhöhten die Heininger nochmals den Druck und scheitern erneut mit einem Lattenschuss. Somit dauerte bis zur 74. Minute als Jonas Lohs nach vergeblichen Abwehrversuchen der Eschenbacher Defensive den Ball überlegt zum 2:4 Endstand im Tor unterbrachte. Nach einer Tätlichkeit musste Eschenbach die letzte Viertelstunde in Unterzahl weiterspielen. Heiningen belohnte sich trotz mehrerer Chancen inklusive dem dritten Lattentreffer des Spiels nicht.