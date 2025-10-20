Heiningen mit 5:0-Auswärtssieg

Der 1. FC Heiningen hat am Sonntag beim TSV Denkendorf einen souveränen 5:0-Auswärtssieg eingefahren und damit seine starke Form untermauert. Von Beginn an dominierten die Gäste das Geschehen und ließen dem TSV kaum Luft zum Atmen.

Schon in der siebten Minute stellte Tim Glaser mit einem schnellen Treffer die Weichen früh auf Sieg. Heiningen agierte druckvoll und ließ Ball und Gegner laufen. In der 28. Minute erhöhte Kevin Vincek nach Vorarbeit von Jonas Taglang auf 0:2. Denkendorf tat sich schwer, ins Spiel zu finden und kam erst kurz vor der Pause zu einer nennenswerten Chance, als Nico Riccio frei vor dem Tor scheiterte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Heiningen erneut nach. Tim Glaser traf nach Zuspiel von Vincek zum 0:3 (45.).