Heiningen lauert: Kann Ebersbach den Platz an der Sonne halten? Bezirksliga Neckar/Fils: Der 24. Spieltag bringt den Titelkampf und das Ringen um den Klassenerhalt in die heiße Phase. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils brennt die Luft, wenn am 24. Spieltag die Entscheidungsschlachten am oberen und unteren Ende der Tabelle ausgetragen werden. Es ist die Zeit der Wahrheit, in der jeder Punkt den Unterschied zwischen Aufstiegstraum und Abstiegsangst bedeuten kann.

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Das Wochenende wird unter dem Flutlicht in Jesingen eröffnet. Für den Gastgeber, der mit 18 Punkten auf dem fünfzehnten Tabellenplatz feststeckt, zählt im Kampf gegen den Abstieg nur ein Sieg. Die Aufgabe gegen den Tabellensechsten aus Weilheim (39 Punkte) ist jedoch gewaltig. Jesingen brennt auf Wiedergutmachung für das Hinspiel, das Weilheim auf eigenem Platz souverän mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Donzdorf hat sich mit 43 Punkten auf dem dritten Rang festgesetzt und will diesen Podiumsplatz mit aller Macht verteidigen. Zu Gast ist Türkspor Nürtingen, die mit 28 Punkten auf dem zehnten Platz rangieren und jeden Zähler benötigen, um sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, bei der Donzdorf mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand behielt.

In Plochingen kommt es zu einem direkten Überlebenskampf. Der FV Plochingen steht mit 18 Punkten auf Platz 14 unter massivem Druck, während der TSV Berkheim mit 25 Punkten auf Rang 13 versucht, den Vorsprung auf die Abstiegsränge auszubauen. Plochingen geht mit dem psychologischen Vorteil des Hinspiel-Sieges in die Partie, als man sich in Berkheim mit 3:2 durchsetzen konnte.

Der Tabellenvierte Esslingen (43 Punkte) empfängt den Siebten aus Faurndau (37 Punkte). In dieser Begegnung ist Spektakel garantiert, wenn man an das Hinspiel denkt: Damals feierte Esslingen in einem regelrechten Torfestival einen 6:4-Sieg. Während Esslingen den Blick nach oben auf Platz drei richtet, will Faurndau den Anschluss an die Top 5 wahren.

Die TSG Salach belegt mit 30 Punkten den neunten Platz und empfängt das abgeschlagene Schlusslicht. Die Reserve des SC Geislingen hat erst sechs Punkte auf dem Konto und weist eine Tordifferenz von minus 78 auf. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind für die Geislinger schmerzhaft: Salach deklassierte sie damals mit einem deutlichen 9:3-Kantersieg.

Ein Duell der Tabellennachbarn findet in Oberboihingen statt. Die Gastgeber (Platz 11, 28 Punkte) empfangen den 1. FC Frickenhausen, der mit 26 Punkten auf Rang 12 lauert. Beide Teams befinden sich noch in Reichweite der gefährlichen Zone. Dass die Mannschaften auf Augenhöhe agieren, beweist das Hinspiel, das in einem 2:2-Unentschieden endete.

Der neue Tabellenführer bittet zum Tanz. Ebersbach steht mit 56 Punkten an der Spitze, darf sich aber gegen den Tabellenfünften aus Kirchheim (41 Punkte) keinen Fehler erlauben. Es ist die Prüfung für die neue Vormachtstellung im Filstal. Das Hinspiel gewann Ebersbach denkbar knapp mit 2:1 – ein Ergebnis, das den Kampfgeist verdeutlicht, der auch diesmal vonnöten sein wird.