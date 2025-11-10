Heiningen im Torrausch – Ebersbach/Fils rückt auf Platz zwei vor

Der zwölfte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils stand ganz im Zeichen der Heininger Offensivgala: Mit einem 11:0 gegen Berkheim untermauerte der Tabellenführer eindrucksvoll seine Titelambitionen. Dahinter nutzte Ebersbach/Fils die Chance, um mit einem Heimsieg über Türkspor Nürtingen vorübergehend auf Rang zwei zu klettern. Kirchheim entschied ein Torfestival in Esslingen für sich, Jesingen landete einen Befreiungsschlag, und Plochingen machte im Keller kurzen Prozess.

Neun Tore, Tempo, Emotionen – dieses Spiel hatte alles. In einem wilden Schlagabtausch setzte sich Kirchheim/Teck am Ende knapp mit 5:4 durch. Esslingen begann furios und ging durch Niklas Hannak (7.) in Führung, doch dann rollte die Kirchheimer Offensivwelle. Meksud Čolić (12.), Manuel Lisac (21.) und Dorian Zylfijaj (26.) drehten die Partie binnen Minuten, bevor Čolić per Elfmeter (61.) nachlegte. Als alles entschieden schien, kam RSK zurück: Hannak (68.), Hammerle (76.) und Weißenborn (83.) brachten die Gastgeber wieder heran. Dazwischen hatte Zylfijaj (74.) aber das entscheidende 5:2 erzielt – ein Treffer, der am Ende den Unterschied machte. Kirchheim klettert auf Rang sieben, Esslingen verliert trotz starker Moral Boden im Aufstiegsrennen.

Mit einem couragierten Auftritt besiegte der TSV Jesingen die favorisierte TSG Salach deutlich mit 3:0 und feierte den dritten Heimsieg der Saison. Alexandre De Melo Figueiredo brachte die Hausherren früh in Führung (16.), Simon Benedict Kottmann legte noch vor der Pause nach (41.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Antonio Carfagna (53.) und machte den verdienten Dreier perfekt. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Philipp Haußer (78.) änderte nichts mehr am klaren Erfolg. Jesingen schöpft neuen Mut im Abstiegskampf, während Salach nach starkem Saisonstart erneut enttäuschte.

Ebersbach bleibt das Team der Stunde. Gegen Türkspor Nürtingen feierte der SVE den neunten Sieg im zwölften Spiel und schob sich an Donzdorf vorbei auf Platz zwei. Lars Grünenwald brachte die Gastgeber in Führung (35.), Jozef Kqiraj erhöhte per Foulelfmeter (45.). Nach dem Anschluss von Fatih Özkahraman (64.) stellte Luka Radojevic (69.) den alten Abstand wieder her. Der späte Treffer von Melik Öneri (85.) brachte noch einmal Spannung, doch Ebersbach rettete den knappen Sieg über die Zeit. Die Mannschaft von Dinko Radojevic überzeugt weiter durch mannschaftliche Geschlossenheit und Effektivität. ---

Der Aufsteiger aus Weilheim bleibt auch nach zwölf Spieltagen eine der positiven Überraschungen der Liga. Beim 3:1 in Oberboihingen drehte die Elf von Salvatore De Rosa nach frühem Rückstand die Partie. Alan Fejzuli traf für die Gastgeber (6.), doch Morris Maier (38.) und Mike Tausch (41.) antworteten postwendend. Nach einer Gelb-Roten Karte für Oberboihingens Philipp Röseke (45.) übernahm Weilheim endgültig die Kontrolle und machte kurz vor Schluss durch Fabio Santoro (89.) alles klar. ---

Ein Pflichtsieg, aber einer mit Wirkung: Plochingen ließ dem abgeschlagenen Schlusslicht keine Chance. Bereits nach vier Minuten eröffnete Michael Blind den Torreigen, Nico Trick (23., 42.), Lukas Werner (27.) und Kai Weber (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Geislingen II war chancenlos und kassierte bereits die zwölfte Niederlage. Plochingen klettert auf Rang elf und kann nun mit Rückenwind in die kommenden Wochen gehen ---

Ein historisches Ergebnis: Heiningen feierte beim 11:0 gegen Berkheim den höchsten Sieg der Saison. Bereits in der Anfangsphase fielen die Tore im Minutentakt – Carmelo Trumino (5., 23., 70.) und Bent Hofele (6., 39., 64.) trafen dreifach, Janis Ascherl (28.), Dennis Kleber (37.), Justin Hrabar (45.), Berk Baybüyük (66.) und ein Eigentor von Sebastian Franken (55.) komplettierten das Schützenfest. Die Mannschaft von Dominik Mader war in allen Belangen überlegen und schraubte ihr Torverhältnis auf beeindruckende 60:13. Für Berkheim war es ein Nachmittag zum Vergessen. ---

Denkendorf sendete ein Lebenszeichen. Nach einer schwierigen Phase gelang dem Aufsteiger ein wichtiger Heimsieg gegen Frickenhausen. Sefa Ipek brachte Denkendorf in der 28. Minute in Führung, Dominik Lleshaj erhöhte (76.). Endrit Duraku verkürzte zwar noch (83.), doch Denkendorf verteidigte leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit. Frickenhausen bleibt damit im Tabellenmittelfeld stecken, während Denkendorf den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößert. ---

Das absolute Spitzenspiel der Runde steigt am Dienstagabend. Tabellenzweiter gegen den Dritten. Donzdorf hat die beste Defensive der Liga (nur sieben Gegentore), Faurndau die Euphorie eines Überflieger-Aufsteigers mit 38 Treffern. Für beide geht es um die mögliche Tabellenführung – ein echtes Gipfeltreffen, das sportlich wie atmosphärisch zum Highlight des Spieltags werden dürfte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________