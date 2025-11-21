Heiningen fordert Faurndau – Ebersbach empfängt formstarkes Weilheim

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils steht an. Während Tabellenführer Donzdorf die TSG Salach empfängt, kommt es in Heiningen zum Gipfeltreffen mit dem Vierten aus Faurndau. Ebersbach/Fils will seine Serie gegen Aufsteiger Weilheim/Teck ausbauen, und Esslingen reist als Favorit zum angeschlagenen FV Plochingen.

Ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich. Denkendorf will nach einem schwierigen Saisonabschnitt endlich wieder ein Zeichen setzen und die Negativserie brechen. Der Gast aus Berkheim reist mit großem Abstiegssorgen im Gepäck an: zehn Niederlagen und 46 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Denkendorf gilt als Favorit, muss aber mit Geduld agieren, um den kämpferischen Gegner zu knacken.

Beide Mannschaften kämpfen darum, den Anschluss ans sichere Mittelfeld zu halten. Frickenhausen zeigte zuletzt schwankende Leistungen und braucht im Heimspiel dringend ein Erfolgserlebnis. Türkspor Nürtingen dagegen reist mit Rückenwind nach dem späten 1:0-Erfolg gegen Denkendorf an. Mit ihrer Offensivstärke können die Gäste jederzeit gefährlich werden, während Frickenhausen auf die eigene Heimstärke vertraut. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften – und das für beide Seiten richtungsweisend ist.

Der FV Plochingen steht unter Druck. Der Heimvorteil soll gegen den Aufsteiger aus Esslingen helfen, der mit 44 Toren bislang zu den torgefährlichsten Teams der Liga zählt. RSK spielt mit Mut, Tempo und Wucht, zeigte aber in der Defensive immer wieder Anfälligkeiten. Plochingen will genau dort ansetzen. Für die Gastgeber geht es um Befreiung, für Esslingen um den nächsten Schritt Richtung oben.

Das Spitzenspiel des Spieltags! Heiningen und Faurndau trennen vor dem direkten Duell nur zwei Punkte – beide Teams stehen für Offensivfußball und Effizienz. Heiningen will nach dem 1:1 in Weilheim wieder ein Ausrufezeichen setzen und sich im Titelrennen behaupten, während Faurndau nach dem 3:1 über Oberboihingen mit breiter Brust anreist. Es trifft die torgefährlichste Mannschaft der Liga auf den Überraschungsaufsteiger, der mit Leidenschaft und Teamgeist überzeugt. In Heiningen ist alles angerichtet für ein Duell, das in puncto Tempo und Intensität kaum zu überbieten sein dürfte. ---

Für Oberboihingen bietet sich die große Chance, den dritten Heimsieg zu feiern. Gegen Schlusslicht Geislingen II zählt nur ein Dreier, will man sich aus der Abstiegszone lösen. Die Gäste stecken weiter tief in der Krise. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Oberboihingen eine Enttäuschung – Geislingen dagegen kämpft um jeden Funken Hoffnung. ---

Der Tabellenführer will seine Serie fortsetzen. Nach zehn Siegen aus dreizehn Spielen empfängt Donzdorf mit Salach einen unbequemen Gegner, der zuletzt wieder an Stabilität gewonnen hat. Trainer Manuel Doll wird auf Rotation verzichten, denn drei Punkte sind Pflicht, um die Verfolger Heiningen und Ebersbach auf Distanz zu halten. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Duell freuen. ---

Ebersbach/Fils, mit zehn Siegen aus dreizehn Spielen mit das konstanteste Team der Liga, empfängt den starken Aufsteiger aus Weilheim. Beide Mannschaften glänzen durch mannschaftliche Geschlossenheit und defensive Stabilität. Für Ebersbach/Fils geht es darum, den Druck auf das Führungsduo aufrechtzuerhalten, während Weilheim/Teck mit einem Auswärtserfolg in den Kampf um die Aufstiegsränge eingreifen könnte. Ein Spiel mit Potenzial. ---

Kirchheim/Teck will nach dem 2:1 gegen Frickenhausen seine Serie fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Jesingen kommt mit vier Punkten aus den vergangen drei Spielen. Für Jesingen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf, für Kirchheim/Teck die Chance, den Anschluss an die Top fünf herzustellen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein emotionales Nachbarschaftsduell freuen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________