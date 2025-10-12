Heiningen fegt Ebersbach mit 5:0 vom Platz

Der 1. FC Heiningen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den SV Ebersbach gewann die Mannschaft von Cheftrainer Dominik Mader klar mit 5:0 und zeigte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine überlegene Vorstellung.
In einer umkämpften Anfangsphase taten sich beide Teams zunächst schwer, gefährliche Akzente zu setzen. Die ersten Chancen gehörten den Gästen. Manuel Tamas prüfte Heiningens Keeper Bopp bereits in der dritten Minute, später verzog Kqiraj aus aussichtsreicher Position (22.). Heiningen kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel und prompt zur Führung. Bent Hofele setzte sich auf der linken Seite stark durch und traf mit einem platzierten Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (29.). Kurz vor der Pause legte Kevin Vincek nach. Nach einer mustergültigen Flanke von Jonas Taglang köpfte der Angreifer sein siebtes Saisontor zum 2:0 (45.) ein.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Heiningen das Geschehen klar. Chancen von Vincek, Hofele und Trumino häuften sich, während Ebersbach offensiv kaum noch stattfand. In der 55. Minute sorgte Alexander Meyer nach Vorarbeit von Hofele mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Danach spielten sich die Gastgeber in einen regelrechten Rausch. Carmelo Trumino überraschte den weit aufgerückten Gästekeeper mit einem feinen Heber zum 4:0 (72.), ehe Tom Weihler in der 83. Minute nach Vorarbeit von Berk Baybüyük per Abstauber den 5:0-Endstand markierte. Der SV Ebersbach fand über die gesamte Partie kaum Mittel gegen die spielfreudigen Heininger. Lediglich Kqiraj und Buchele tauchten vereinzelt vor dem Tor auf, gefährlich wurde es aber kaum.
Heiningen zeigte sich vor heimischer Kulisse in bester Spiellaune und ließ keine Zweifel am Sieger aufkommen. Mit fünf verschiedenen Torschützen unterstreicht der FCH seine offensive Variabilität und rückt durch das Remis des FC Donzdorf auf einen Punkt an den Tabellenführer heran.