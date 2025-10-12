Heiningen fegt Ebersbach mit 5:0 vom Platz

Der 1. FC Heiningen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den SV Ebersbach gewann die Mannschaft von Cheftrainer Dominik Mader klar mit 5:0 und zeigte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine überlegene Vorstellung.

In einer umkämpften Anfangsphase taten sich beide Teams zunächst schwer, gefährliche Akzente zu setzen. Die ersten Chancen gehörten den Gästen. Manuel Tamas prüfte Heiningens Keeper Bopp bereits in der dritten Minute, später verzog Kqiraj aus aussichtsreicher Position (22.). Heiningen kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel und prompt zur Führung. Bent Hofele setzte sich auf der linken Seite stark durch und traf mit einem platzierten Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (29.). Kurz vor der Pause legte Kevin Vincek nach. Nach einer mustergültigen Flanke von Jonas Taglang köpfte der Angreifer sein siebtes Saisontor zum 2:0 (45.) ein.