Heiningen erneut in Torlaune

Bereits in der dritten Minute klingelte es erstmals im Geislinger Kasten. Kevin Vincek netzte nach starker Vorlage von Berk Baybüyük kompromisslos zum 0:1 ein. Nur wenige Minuten später profitierte Dennis Kleber (9.) von einem Patzer des Geislinger Keepers und erhöhte auf 0:2. Heiningen blieb am Drücker und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 32. Minute setzte sich Carmelo Trumino nach einem Ballgewinn im Mittelfeld mit einem starken Solo durch und schob zum 0:3 ein. Wenig später legte er nach. Nach perfektem Pass von Kleber in den Lauf erzielte der Torjäger in der 37. Minute sein zweites Tor und die 0:4-Halbzeitführung. Geislingen kam nur vereinzelt zu Möglichkeiten. Die beste vergab Adedapo (40.), scheiterte jedoch am starken FCH-Keeper Paul Heer.

Der 1. FC Heiningen hat am 15. Spieltag wieder mal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt, zeigte sich erneut in Torlaune und hat beim SC Geislingen II einen souveränen 9:0-Kantersieg eingefahren. Auf dem extrem kleinen und schmalen Kunstrasenplatz hatten die Gäste von Beginn an alles im Griff und stellten früh die Weichen auf Erfolg.

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, fiel auch schon das 0:5. Nach einer Hereingabe von Taglang fälschte Geislingens Önder unglücklich ins eigene Tor ab (47.). Danach nahm das Unheil für die Gastgeber weiter seinen Lauf. Heiningen kombinierte sich immer wieder gefährlich durch die Hintermannschaft der Hausherren, während Geislingen vor allem über Konter vereinzelte Nadelstiche setzte, jedoch ohne Erfolg gegen den sehr starken Paul Heer im Heininger Tor. Carmelo Trumino (68.) stellte nach einem wunderbaren Doppelpass mit Bent Hofele auf 0:6, ehe Tom Glaser (78.) mit einem sehenswerten Abschluss aus 20 Metern das 0:7 markierte. In der 80. Minute gab es den ersten Heininger Elfmeter der Saison. Janis Ascherl wurde im Strafraum gelegt und Dennis Kleber verwandelte souverän zum 0:8. Kurz darauf machte Kevin Vincek seinen Doppelpack perfekt. Nach einer scharfen Hereingabe von Tom Glaser verpasst Janis Ascherl zunächst am kurzen Pfosten, aber Vincek setzte entschlossen nach und nagelte das Spielgerät zum 0:9 ins Tor (82.). Geislingen hatte durchaus einige gefährliche Momente, vor allem über Güler (70.) und Zaher (66.), doch stets war Paul Heer zur Stelle. Auf der Gegenseite vergaben Taglang, Baybüyük und Co. noch mehrere hochkarätige Chancen. Heiningen hätte das Ergebnis sogar zweistellig gestalten können.

Der 1. FC Heiningen zeigte unter beengten Platzverhältnissen eine beeindruckend konzentrierte Vorstellung und ließ dem SC Geislingen II nicht den Hauch einer Chance. Mit effektivem Offensivspiel, hoher Präsenz und einem glänzend aufgelegten Keeper Heer ging der Sieg auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Durch die anschließende Niederlage des 1. FC Donzdorf beim TSV RSK Esslingen übernahm unser Team wieder die Tabellenführung und steht nach Abschluss der Hinrunde an der Spitze des Tableaus.