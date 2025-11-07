Heiningen empfängt Berkheim – Donzdorf lauert im Gleichschritt

Der zwölfte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils steht an: Spitzenreiter Heiningen und Donzdorf liegen punktgleich an der Tabellenspitze, und am Dienstagabend steigt mit Donzdorf gegen Aufsteiger Faurndau ein Topspiel. Doch bevor dieses Spiel gespielt wird, hofft Ebersbach/Fils, seinen starken Lauf fortzusetzen, während im Tabellenkeller die Zeit für Jesingen, Berkheim und Geislingen II langsam knapp wird. Das Feld bleibt eng, die Spannung wächst – jedes Tor könnte in dieser Phase der Saison doppelt zählen.

Zwei Teams mit Offensivdrang treffen aufeinander: Esslingen mit bereits 38 erzielten Treffern und Kirchheim, das exakt 30 Tore auf dem Konto hat. Beide stehen im soliden Mittelfeld, doch wer hier siegt, kann sich an die Topmannschaften heranarbeiten. Esslingen präsentiert sich als Aufsteiger weiter beachtlich stabil, während Kirchheim/Teck nach wechselhaften Wochen dringend Konstanz sucht. Der Schlüssel dürfte in der Defensive liegen – wer weniger Fehler macht, wird die Punkte behalten.

Jesingen steht mit dem Rücken zur Wand. Der Vorletzte braucht nach elf Spieltagen dringend Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Zu Gast ist die TSG Salach, die sich mit sechs Siegen ins obere Mittelfeld gearbeitet hat. Die Gäste überzeugen durch offensive Durchschlagskraft, während Jesingen offensiv zu ungefährlich ist. Im eigenen Stadion soll der Umschwung gelingen – ein Sieg wäre psychologisch enorm wichtig, um noch einmal Hoffnung zu schöpfen.

Ebersbach/Fils ist derzeit kaum zu stoppen. Mit acht Siegen aus elf Spielen hat sich die Mannschaft still und effizient auf Rang vier geschoben. Gegen Türkspor Nürtingen, das zuletzt inkonstant agierte, wollen die Filsstädter ihre Serie fortsetzen. Die Gäste müssen sich defensiv deutlich steigern, um nicht früh in Rückstand zu geraten. Für Ebersbach gilt: Bei einem Sieg könnte sogar der Sprung in die Top drei gelingen – die Form spricht klar dafür. ---

Oberboihingen empfängt den ambitionierten Aufsteiger aus Weilheim. Während die Gastgeber um jeden Punkt gegen den Abstieg kämpfen, spielt Weilheim bislang eine starke Saison und hat schon sieben Siege eingefahren. Die Gäste überzeugen durch Kompaktheit und Effizienz im Abschluss, doch Oberboihingen hat zuletzt mit drei Unentschieden udn einem Sieg gezeigt, dass man schwer zu knacken ist. Ein Geduldsspiel ist zu erwarten – für Oberboihingen zählen nur Punkte im Überlebenskampf. ---

Ein echtes Kellerduell: Plochingen steht auf Platz 13, Geislingen II am Tabellenende mit nur einem Zähler. Für die Hausherren ist es ein Pflichtsieg, wenn man nicht wieder in akute Abstiegsgefahr geraten will. Geislingen dagegen kämpft mittlerweile nicht nur um Punkte, sondern um Selbstvertrauen. Nach 54 Gegentoren ist klar: Nur mit defensiver Stabilität lässt sich der Abwärtstrend stoppen. Plochingen geht als Favorit ins Spiel – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ---

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenführer gegen Vorletzten. Heiningen, mit 49 Treffern die torgefährlichste Mannschaft der Liga, trifft auf Berkheim, das bislang nur einmal gewonnen hat. Alles spricht für einen klaren Heimsieg – doch auch in solchen Spielen lauert Gefahr. Für Heiningen geht es darum, die Tabellenführung zu behaupten, für Berkheim das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. ---

Denkendorf gegen Frickenhausen – zwei Teams mit zuletzt ähnlicher Entwicklung. Beide Teams sind nach gutem Start etwas abgerutscht. Für beide gilt: ein Sieg wäre richtungsweisend. Denkendorf braucht Stabilität in der Abwehr, Frickenhausen sucht seine Effizienz im Angriff. Ein offenes Duell, in dem die Tagesform entscheidend sein wird. ---

Das absolute Spitzenspiel der Runde steigt am Dienstagabend. Tabellenzweiter gegen den Dritten. Donzdorf hat die beste Defensive der Liga (nur sieben Gegentore), Faurndau die Euphorie eines Überflieger-Aufsteigers mit 38 Treffern. Für beide geht es um die mögliche Tabellenführung – ein echtes Gipfeltreffen, das sportlich wie atmosphärisch zum Highlight des Spieltags werden dürfte.

