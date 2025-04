Heiningen bleibt auch in Berkheim siegreich

Der 1. FC Heiningen hat im Auswärtsspiel beim TSV Berkheim eine beeindruckende Leistung gezeigt und mit einem klaren 4:0-Sieg erneut einen hohen Sieg eingefahren.

Schon früh in der Partie zeigten die Heininger, dass sie ihre herausragende Form auch in Berkheim bestätigen möchten. In der 16. Minute brachte Dennis Kleber sein Team mit einem schnell ausgeführten und direkt verwandelten Freistoß in Führung – der Keeper war noch mit dem Stellen der Mauer beschäftigt, als Kleber bereits eiskalt vollstreckte. Nur wenige Minuten später (24.) erhöhte Lasha Tskhadadze nach einem Eckball von Bent Hofele auf 2:0. Mit einer starken Finte ließ er seinen Gegenspieler stehen und vollendete aus spitzem Winkel – sein Premierentor in dieser Saison. Die Heininger Offensivwelle rollte weiter: In der 35. Minute war es Bent Hofele, der nach starker Balleroberung von Jannis Mayer zwei Verteidiger stehen ließ und überlegt ins lange Eck zum 3:0 traf. Der TSV Berkheim kam kaum zur Entfaltung, hatte allerdings kurz vor der Pause (45’+1) durch Oliver Wamsler die große Chance zu verkürzen, doch der Pfosten rettete Heiningen.