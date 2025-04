Heinicke hält Elfmeter und SCPP-Sieg fest ‒ Höhenrain schöpft Selbstvertrauen

Der SC Pöcking-Possenhofen gewinnt knapp gegen Uffing. – Foto: Dieter Metzler

Pöcking gewinnt in Uffing 2:1 – TSV Erling-Andechs mit Punkt zufrieden ‒ Höhenrain schlägt Penzberg deutlich.

SV Uffing – SC Pöcking-P. ⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Hofmann (28.), 1:1 Rathgeb (82.), 1:2 Hofmann (86.) – Bes. Vorkommnisse: Heinicke/SCPP pariert Foulelfmeter (89.) Das Auf und Ab des SC Pöcking-Possenhofen hat sich auch am vergangenen Wochenende fortgesetzt – diesmal zur Freude der Pöckinger Anhänger und ihres Trainers Florian Beck wieder mit einem Ausschlag in die richtige Richtung. Obwohl stark ersatzgeschwächt (so fehlten etwa Leopold Anzill, Florian Flath und Clemens Link), gewannen die Pöckinger auswärts beim SV Uffing mit 2:1 (1:0). „Die Jungs haben diesmal wieder die richtige Einstellung gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Beck. Nach gut einer halben Stunde verwertete Mathis Hofmann ein feines Zuspiel von Benjamin Karl aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung für die Gäste. „Wir hätten zu Halbzeit aber noch deutlicher führen können“, sagte Beck. In Durchgang zwei tat Uffing mehr fürs Spiel, Pöcking vergab zahlreiche Konterchancen. Nach dem späten Uffinger Ausgleich ließen die Gäste nicht die Köpfe hängen, sondern gingen erneut durch Hofmann in Führung. Das war aber noch nicht der letzte Aufreger in der turbulenten Schlussphase: Wenige Minuten später bekam Uffing einen Strafstoß zugesprochen, nachdem der Ball zuvor aus Pöckinger Sicht bereits eindeutig die Auslinie überquert hatte. Diesen aber parierte SCPP-Torwart Maximilian Heinicke und hielt damit den Sieg fest. Pöcking hat nun einen deutlichen Vorsprung auf die Relegationsplätze und kann wohl schon bald endgültig einen Haken hinter das Thema Klassenerhalt machen.

ASC Geretsried – TSV Erling-Andechs⇥1:1 (0:1) Tore: 0:1 Pfänder (36.), 1:1 Karamanos (51.) – Zeitstrafe: Philp/Geretsried (25., Meckern) „In der aktuellen Situation sind wir mit dem Punkt zufrieden“, bilanzierte Erlings Spielertrainer Kevin Enzi. Diesen mussten sich die Kreisklassen-Fußballer von der Machtlfinger Straße am Samstag in Geretsried hart erkämpfen. Schließlich war der TSV Erling-Andechs personell schwer gebeutelt zum Tabellenfünften gereist. „Wir gehen aktuell wirklich auf dem Zahnfleisch und haben alles reaktiviert, was noch irgendwie laufen konnte“, berichtete Enzi. Dementsprechend überlegen starteten die favorisierten Gastgeber in die Partie. Besonders nach Standardsituationen war Geretsried immer wieder brandgefährlich. Mitte des ersten Durchgangs agierte Erling nach einer Zeitstrafe gegen ASC-Akteur Thomas Philp dann plötzlich für zehn Minuten in Überzahl. „Leider konnten wir daraus nicht viel machen“, meinte der Coach. Nahezu zeitgleich mit Ablauf der Sanktion markierte Marius Pfänder nach einer starken Einzelaktion aber doch noch die Gäste-Führung. Im zweiten Spielabschnitt brauchte Geretsried nicht lange, um den Ausgleich durch Torjäger Pavlos Karamanos herzustellen. „In der einen Aktion waren wir unaufmerksam und nicht nah genug am Mann. Das ist ärgerlich“, sagte Enzi, der in den Erlingern anschließend „die siegeswilligere Mannschaft“ ausmachte. Unter dem Strich stand aus Sicht des Übungsleiters dennoch ein „gerechtes Unentschieden“.