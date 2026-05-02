Heinersdorf will Delay Sports stoppen - TSC unter Druck

In der Bezirksliga Staffel 2 spitzt sich die Lage weiter zu: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, während im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben kämpfen. Auch Berliner TSC steht unter Zugzwang und will die Abstiegsplätze verlassen – dafür ist ein Sieg gegen SV Stern Britz 1889 Pflicht. Der 25. Spieltag verspricht klare Rollenverteilungen – und doch jede Menge Brisanz auf allen Plätzen.
In der Bezirksliga Staffel 2 spitzt sich die Lage weiter zu: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, während im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben kämpfen. Der 25. Spieltag verspricht klare Rollenverteilungen – und doch jede Menge Brisanz auf allen Plätzen.
Wittenau steht knapp vor der Abstiegszone und braucht Punkte. Neukölln spielt eine solide Saison im gesicherten Mittelfeld. Die Hausherren stehen unter größerem Druck und müssen entsprechend auftreten.
Veritas steht punktgleich mit Delay auf Rang zwei und will den direkten Aufstiegsplatz verteidigen. Gegen die defensiv anfälligen Gäste aus Wilhelmsruh spricht vieles für einen klaren Erfolg. Veritas bleibt im Fernduell unter Druck.
Zwei Teams mit unterschiedlichen Trends: Charlottenburg steckt tief unten drin, während Grünau stabil im Mittelfeld steht. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg im Kampf gegen den Abstieg.
Zwei Teams punktgleich im oberen Tabellenbereich. Lübars überzeugt offensiv, VfB hingegen mit stabiler Defensive. Das Spiel verspricht ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.
Ein echtes Topspiel: Der Dritte aus Marienfelde reist zu Bosna. Während Stern noch minimale Aufstiegshoffnungen hat, kämpft Bosna um die Absicherung im oberen Mittelfeld. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel.
Der Tabellenführer marschiert souverän vorneweg und stellt mit Abstand die beste Offensive der Liga. Gegen Heinersdorf, das im unteren Mittelfeld feststeckt, ist Delay klarer Favorit. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Der TSC kämpft ebenfalls ums Überleben und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. Für die Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, um die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren.
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