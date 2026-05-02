 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Heinersdorf will Delay Sports stoppen - TSC unter Druck

Bezirksliga-Staffel 2: Alle Begegnungen des 25.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser
Delay Sports ist Tabellenführer
Delay Sports ist Tabellenführer – Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

In der Bezirksliga Staffel 2 spitzt sich die Lage weiter zu: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, während im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben kämpfen. Auch Berliner TSC steht unter Zugzwang und will die Abstiegsplätze verlassen – dafür ist ein Sieg gegen SV Stern Britz 1889 Pflicht. Der 25. Spieltag verspricht klare Rollenverteilungen – und doch jede Menge Brisanz auf allen Plätzen.

Morgen, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:00

In der Bezirksliga Staffel 2 spitzt sich die Lage weiter zu: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, während im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben kämpfen. Der 25. Spieltag verspricht klare Rollenverteilungen – und doch jede Menge Brisanz auf allen Plätzen.

Morgen, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
12:00

Wittenau steht knapp vor der Abstiegszone und braucht Punkte. Neukölln spielt eine solide Saison im gesicherten Mittelfeld. Die Hausherren stehen unter größerem Druck und müssen entsprechend auftreten.

Morgen, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
12:00

Veritas steht punktgleich mit Delay auf Rang zwei und will den direkten Aufstiegsplatz verteidigen. Gegen die defensiv anfälligen Gäste aus Wilhelmsruh spricht vieles für einen klaren Erfolg. Veritas bleibt im Fernduell unter Druck.

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
12:00

Zwei Teams mit unterschiedlichen Trends: Charlottenburg steckt tief unten drin, während Grünau stabil im Mittelfeld steht. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg im Kampf gegen den Abstieg.

Morgen, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
12:00

Zwei Teams punktgleich im oberen Tabellenbereich. Lübars überzeugt offensiv, VfB hingegen mit stabiler Defensive. Das Spiel verspricht ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

Morgen, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
12:15

Ein echtes Topspiel: Der Dritte aus Marienfelde reist zu Bosna. Während Stern noch minimale Aufstiegshoffnungen hat, kämpft Bosna um die Absicherung im oberen Mittelfeld. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel.

Morgen, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
12:30live

Der Tabellenführer marschiert souverän vorneweg und stellt mit Abstand die beste Offensive der Liga. Gegen Heinersdorf, das im unteren Mittelfeld feststeckt, ist Delay klarer Favorit. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Egzon Ismaili (re) von Delay Sports im Zweikampf
Egzon Ismaili (re) von Delay Sports im Zweikampf – Foto: Frank Arlinghaus

Morgen, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
15:30

Der TSC kämpft ebenfalls ums Überleben und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. Für die Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, um die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren.

__________________________________________________________________________________________________

Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2